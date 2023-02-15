توقعات بحالة مطرية على 4 مناطق خلال 24 ساعة المقبلة في السعودية

تحدث الباحث في الطقس والمناخ بالمملكة العربية السعودية عن توقعاته بخصوص وجود حالة مطريقة في أربع مناطق في الأربعة وعشرون ساعة المقبلة، وقد كشف عن ذلك في تغريدة له على تويتر، وقال بأن الفترة المقبلة من يوم الأربعاء حتى صباح الخميس ستشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من منطقة الشمالية والجوف وجازان وأيضا شمال الشرقية، كما توقع وجود رياح مغبرة في أجزاء من جنوب الشرقية وغرب الوسطى وأجزاء من الغربية أيضا مع أجزاء من الإمارات محركة للرمال.

أحوال الطقس اليوم

بالنسبة لأحوال الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء 15 من فبراير حسب ما جاء عن المركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن يكون هناك أمطار متفرقة في تبك والجوف والحدود الشمالية مع تكون الصقيع في ساعة مبكرة من الصباح، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار مصحوبة برعود في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما أنه هناك احتمال لوجود نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة تحد من الرؤية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ويمتد التأثير حتى منطقة نجران، كما أنه من غير المستبعد تشكل ضباب في ساعات من الليل والصباح الباكر في أجزاء من شرق ووسط وشمال السعودية.

حركة الرياح السطحية

بالنسبة لحركة الرياح السطحية اليوم فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم-ساعة وهذا في كل من الجزأين الشمالي والوسط أيضا، أما في الجزء الجنوبي فتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم-ساعة.