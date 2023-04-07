توقعات بأمطار شبه غزيرة وحبات برد اليوم وغدا في السعودية

صرح الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني بأنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار للحالة الممطرة السادسة عشر، وستكون هناك أمطار متفاوتة مع حبات من البرد والرياح المغبرة، وقد ذكر الحصيني في تغريدة على تويتر بأنه من المتوقع أن يستمر المطر يوم الجمعة السادس عشر من رمضان 1444 حتى يوم السبت 17 منالشهر، والأمر يشمل أجزاء من مكة والمدينة والقصيم والرياض وعسير وجازان والباحة وجنوب حائل ونجران، ستكون هناك أمطار متفاوتة من مكان لآخر وقد تكون خفيفة إلى شبه غزيرة مع سقوط حبات برد ووجود رياح مغبرة.

زيادة غزارة الأمطار

سبق وأن توقع عقل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بأن غزارة الأمطار ستستمر حتى يوم الأحد القادم، وقال بأن المناطق المتوقعة التي ستحصل فيها تقلبات جوية هي المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية وعسير والباحة وسواحل جازان ومكة المكرمة بالإضافة إلى أجزاء من نجران.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم في المملكة العربية السعودية هي كما يلي: