توقعات الطقس جدة “المركز الوطني للأرصاد” يحذر من سقوط الأمطار الغزيرة وتساقط حبات البرد

أصدرت الأرصاد الجوية تنبيه عن طقس جدة اليوم الأربعاء الموافق 30-11-2022، وأشارت إلى ضرورة الحذر من سقوط الأمطار الغزيرة على كامل المحافظة حيث أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار تتراوح شددتها من متوسطة إلى غزيرة، ولمعرفة حالة الطقس بالتفصيل تابع المقال.

توقعات الطقس جدة “مكة المكرمة”

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن توقعات الطقس جدة ستكون كالتالي:

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كافة أنحاء المحافظة.

نشاط كبير في الرياح السطحية.

تساقط حبات البرد.

جريان السيول.

سوف تنعدم الرؤية على الطرق السريعة، والمفتوحة.

موعد انتهاء أمطار جدة

أوضح المركز أن حالة الطقس الغير مستقرة، وتساقط الأمطار سوف تستمر حتى العاشرة صباحاً.

مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالتنبيه على ضرورة توخي الحيطة، والحذر مع الابتعاد عن مناطق السيول وقت هطول الأمطار خلال هذه الفترة، كما أهابت بضرورة الالتزام للحد من المخاطر المتوقعة نتيجة المطر، وعدم المخاطرة.

أمطار ينبع الأمس

هطلت الأمس الثلاثاء أمطار شديدة الغزارة على منطقة شمال ينبع، وقد أثرت هذه الأمطار على سيلان الشعاب، والأودية.