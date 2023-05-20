توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة منها الرياض ومكة

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم السبت عن حالة الطقس في مناطق المملكة العربية السعودية، التي توقع فيها فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وفي التقرير اليومي للمركز فقد أكد بأن تؤدي الفرصة إلى سيول مصحوبة بزخات من الرياح النشطة المثيرة للأتربة مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير وكذلك مكة المكرمة والحدود الشرقية شاملة الرياض.

وفي نفس السياق فإن السماء تكون غائمة جزئيًا مما يتخللها ذلك سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح تحد كذلك من الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

السعودية | المناطق المشمولة بتوقعات الحالة الماطرة اليومhttps://t.co/vJZXnD4Rch — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) May 20, 2023

وفي التقرير ذات فإن حركة الرياح بالنسبة لللبحر الأحمر قد وصلت سرعته من 15 إلى 40 كم على الساعة، بينما الجزء الشمالي وصلت السرعة فيه من 10 إلى 35 كم على الساعة وتصل في بعض الأحيان إلى 45 كم على الساعة في اتجاه مضيق باب المندب.

هذا وأن حركة الرياح على الخليج العربي وصلت السرعة فيه من 15 إلى 40 كم على الساعة بالنسبة للجزء الشمالي وكذلك الأوسط.