أخبار السعودية

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة منها الرياض ومكة

مصطفى شاهين

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم السبت عن حالة الطقس في مناطق المملكة العربية السعودية، التي توقع فيها فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وفي التقرير اليومي للمركز فقد أكد بأن تؤدي الفرصة إلى سيول مصحوبة بزخات من الرياح النشطة المثيرة للأتربة مما تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران وجازان وعسير وكذلك مكة المكرمة والحدود الشرقية شاملة الرياض.

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وفي نفس السياق فإن السماء تكون غائمة جزئيًا مما يتخللها ذلك سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح تحد كذلك من الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.

وفي التقرير ذات فإن حركة الرياح بالنسبة لللبحر الأحمر قد وصلت سرعته من 15 إلى 40 كم على الساعة، بينما الجزء الشمالي وصلت السرعة فيه من 10 إلى 35 كم على الساعة وتصل في بعض الأحيان إلى 45 كم على الساعة في اتجاه مضيق باب المندب.

هذا وأن حركة الرياح على الخليج العربي وصلت السرعة فيه من 15 إلى 40 كم على الساعة بالنسبة للجزء الشمالي وكذلك الأوسط.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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