توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة على 5 مناطق بالمملكة مساء السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تنبيه فيما يخص أحوال الطقس بالمملكة يوم السبت السادس من مايو 2023، من المرجح أن يكون هناك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة في عدة مناطق، منها عسير وجازان ومكة المكرمة والباحة ونجران أيضا، ومن المتوقع أن تبدأ الحالة على الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلا.

المناطق المتأثرة

ذكر المركز الوطني للأرصاد من خلال حسابه الرسمي على تويتر المناطق المشمولة بالحالة المطرية، وستكون في كل من مدينة عسير وأبها وأحد رفيدة والبرعة والحرجة والربوعة وظهران الجنوب، بالإضافة إلى مدينة بلقرن والنماص وتنومة وبيشة وتثليث وطريب، كما ستشهد نشاط للرياح السطحية وتساقط البرد والسيول مما يؤدي لشبه انعدام في الرؤية.

علاة على ذلك، ستتأثر في مدينة الباحة المناطق التالية: العقيق، القرى، بلجرشي، وبني حسن، وسيصحبها نشاط في الرياح السطحية مع سيول وتساقط البرد وتدن في الرؤية أيضا، وفي مكة المكرمة ستتأثر كل من منطقة رنية وتربة وسيكون هناك برد وسيول ونشاط للرياح السطحية، تشمل الحالة المطرية مدينة نجران أيضا وستتأثر كل من منطقة بدر الجنوب وحبونا وثار ونجران ويدمة.

المدينة المنورة

بخصوص حالة الطقس في المدينة المنورة سيكون هناك نشاط للرياح السطحية مع تدني في الرؤية، والحالة تشمل عدة محافظات هي: العلا ووادي الفرع والعيص، وستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

هكذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل عن أحوال الطقس في المملكة اليوم، والتي يتكون ممطرة على العموم.