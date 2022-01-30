وظائف برنامج ريف للخدمات الزراعية وطريقة التقديم عليها

قام برنامج ريف بالإعلان عن توافر عدد كبير من الوظائف لمجموعة كبيرة من المواطنين في كافة المجالات، وتعد هذه الوظائف خاصة بالمزارعين في كافة أنحاء السعودية، ويقوم البرنامج على مساعدة المتقدمين على التدريب، حيث أن هذه المجالات تتضمن مزارع الأسماك وزراعة الورود كما تشمل أيضا مناحل النحل لاستخلاص العسل، وتربية المواشي والأغنام، وهذا البرنامج تابع الحكومة وتحت إشرافها، وفيما يلي سوف نوضح هذه الوظائف وطريقة التقديم عليها.

وظائف برنامج ريف للخدمات الزراعية

يساعد “برنامج ريف” على دعم المواطنين العاملين في مجال الزراعة، وذلك لأنه يقوم بمساعدة الأفراد على تمويل المشاريع بمبالغ مالية لا تتخطى عن مبلغ “54 ألف ريال” في العام الواحد كما تقود بدعم “فوائد 10%” للمستفيدين ويتم السداد كل شهر، ويلجأ عدد كبير من المزارعين إلى البرنامج هذا لتمويل مشاريعهم الصغيرة، ويتيح ذلك فرص عمل العديد من الأفراد الذين لا دخل لهم، وبهذا تساعد الحكومة المواطنين كما تعددت الفئات فهناك الكثير من المحاصيل الجديدة حيث تتابع الحكومة المزارعين لمساعدتهم على التعامل مع هذه المحاصيل وأن يكون المتقدم للحصول على دعم ريف من المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.

طريقة التقديم في وظائف برنامج ريف