“توفيا منذ شهر” العثور على جثتي أختين سعوديتين في شقة بسيدني.. وسبب الوفاة مجهول

في واقعة مثيرة للحيرة، أعلنت شرطة مدينة سيدني الأسترالية العثور على جثتي أختين سعوديتين في إحدى الشقق السكنية، وطبقا لما نشرته إذاعة الـ”بي بي سي” البريطانية، فإن الجثث موجودة بالعقار منذ ما يقرب من الشهر..

العثور على جثتي أختين سعوديتين

عثرت الشرطة الأسترالية على جثتي الأختين آمال عبد الله الصهيلي 23 عامًا، وإسراء عبد الله الصهيلي 24 عامًا، في إحدى العقارات السكنية بمدينة سيدني في السابع من يونيو الماضي.

وكانت الإذاعة البريطانية، قد نشرت تقرير منذ ساعات، أفاد بأن الشرطة عثرت على الجثتين في سريرين منفصلين داخل العقار، وتعتقد بأنهما توفيا في أوائل شهر مايو.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج، أنه حتى الآن، ما زالوا لا يعرفون كيف توفيت كل منهما وما هو سبب الوفاة الحقيقي، ولكن كل ما يتم التأكيد عليه هو ميعاد الوفاة الذي يقدر بنحو 30 يومًا.

وصلوا إلى سيدني منذ عام 2017

وصل الأختين السعوديتين إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات، ورفضت الشرطة التصريح حول ما إذا كان الفتاتين قد طلبا اللجوء إلى أستراليا.

وقالت الشرطة الأسترالية، في بيان لها، بأنها لا تعلق على وضع الإقامة لغير الأستراليين، وأكدت بأنها على اتصال مع أسرة الفتاتين، مما قد يساعدهم في الاستفسار عن أحوالهما قبل الوفاة.

وتدعي بعض المنظمات الحقوقية، تعرض الفتاتان للقتل نتيجة هروبهما من العنف الأسري، ولكن ليس هناك دليل يؤكد صحة هذا الادعاء.

تفاصيل غريبة بالقضية

وفقَا لما نشرته صحيفة سيدني مورنينج، فإن هناك بعض الألغاز لم يتم التوصل إلى حل لها حتى الآن، منها أن إحداهما قد أخبرت مدير المبنى أنها تعتقد بأن شخص ما يعبث في طعامهما.

وقال أحد العاملين، الذي سبق وزار العقار السكني الخاص بهما، بأن هناك “شيئًا غامضًا” يحدث وأنه سبق وتم استدعاء الشرطة إلى هذه الشقة بسبب مخاوف تتعلق بحياتهما.

وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة التوجه إلى مركز الشرطة للإدلاء بأي معلومة قد تفيد حل هذه القضية.