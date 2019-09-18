توظيف جدارة ووزارة الخدمة المدنية ۱٤٤۱ مديرية الأمن العام

سنعرض لكم رابط برنامج جدارة للوظائف للتسجيل في الوظائف التي يتم طرحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث يمكنكم زيارة الرابط المباشر لبرنامج جدارة 1440 بالسعودية ومتابعة وظائف جدارة







رابط الدخول لوظائف وزارة التعليم بجدارة

تابع الرابط، ومن هنا تابع وظائف أمانة الجوف الذي يتيح لكم التسجيل في برنامج جدارة الخدمة المدنية، ونتابع معكم كل جديد عبر الوظائف الجديدة عبر موقع الخدمة المدنية جدارة للتوظيف.







مميزات نظام جدارة الإلكتروني الجديد

يعد من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.

يسجل المواطنين السعودين بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.

نظام جدارة يتميز بالشفافية والنزاهة والحيادية و مبدأ تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي وذلك للتطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.

كما يتميز نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.

طرق التسجيل عبر موقع جدارة للتوظيف:

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية و اختيار التسجيل بالتوظيف بنظام جدارة. الضغط على خانة تسجيل جديد. استكمال البيانات الشخصية من رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد. إضافة الصورة الرمزية الموجودة أسفل الصفحة المكونة من سته أرقام في المكان المخصص لها. إضافة بيانات الحالة الصحية. التأكد من إدخال رقم البريد الإلكتروني للمراسلة.







وظائف السجون

مطلوب 75 وظيفة مطلوبة في الخدمة المدنية، والتقديم بدأ من يوم الأحد الموافق 8-9-2019، 9 محرم 1441.

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