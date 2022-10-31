توضيح هام من وزارة الموارد بخصوص العائل في الضمان المطور الجديد 1444

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توضيح هام بخصوص اختيار العائل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 في السعودية قبل صرف دعم شهر نوفمبر 2022، ومن المتعارف عليه أن الدفعات تصرف في أول يوم من الشهر الميلادي، والدفعات قد تتقدم أو تتأخر إن صادف صرف الضمان يوم عطلة رسمية في المملكة، وفي كل شهر تقوم الوزارة بالتذكير بموعد الصرف، وفي هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل أكثر بخصوص الموضوع، تابعوا معنا.

توضيح عاجل عن الضمان المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توضيح هام بخصوص اختيار العائل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 في السعودية، وقد نوهت إلى أن الأسرة المستفيدة لها كل الحق في اختيار العائل الخاص بها، والذي سيندرجون كتابعين تحت نفقته الخاصة ليكون مسؤولا عنهم، كما أشارت الوزارة إلى أن أهم شرط هو أن يكون العائل مقيما مع الأسرة بصفة دائمة في مكان واحد وتتم إضافتهم معه.

علاوة على ذلك، أشارت وزارة الموارد إلى أنه في حالة قيام المتقدمين بالتسجيل من أجل الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي يستطيعون التعرف على التفاصيل الخاصة بالطلب وأيضا نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال الأيقونة الخاصة ببرامج الدعم، ويختار منها الضمان الاجتماعي.

آلية احتساب الأسرة في الضمان

نوهت وزارة الموارد السعودية بأنها تنظر إلى عدد أفراد الأسرة في المسكن الواحد بحيث يتم اعتبارهم أسرة واحدة، وإذا كان الشخص يقيم مع العائلة يتم وضعه كتابع للعائلة، وإن ثبتت استقلالية السكن يمكن أن يقدم الشخص بشكل مستقل، ويمكنكم الاتصال على رقم الضمان من أجل معرفة موعد صرفه أو مقدار المعاش الذي سيتم إيداعه من خلال الاتصال على الرقم 19911.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

من أبرز شروط استحقاق معاش الضمان المطور نذكر لكم ما يلي: