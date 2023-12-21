توضيحات هامة وجديدة من منصة إحكام الإلكترونية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عبر صفحاتها الرسمية على منصة إكس، ردت خلالها على عدد من الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها الكثيرين، لاسيما فيما يتعلق بشروط المنصة الأساسية والجديدة للتسجيل الإلكتروني، وتفاصيل إعلانات تملّك العقارات عبر المنصة الرقمية، وعدد من الأمور الهامة الأخرى.

توضيح هام من منصة إحكام بشأن إعلانات تملّك العقارات عبر المنصة الرقمية.. والشروط الجديدة للتسجيل

توضيحات هامة من منصة إحكام

في البداية تختص منصة إحكام باستقبال طلبات تملك وتعديل العقارات، ونظر الأمانة العامة للجان في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة، بمتابعة مباشرة من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة التي تتكون من وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، حيث ذكرت بخصوص الإطّلاع على إعلانات تملك العقارات عبر المنصة الرقمية.

لافتة إلى إتاحة 4 خيارات:

الإعلان الخاص بنشر طلب التملك عبر المنصة. أن يكون مدة الإعلان 30 يومًا فقط. إتاحة الفرص لجميع الأطراف من تقديم طلب الاعتراض وإرفاق المستندات المطلوبة. التسجيل والإعلان والاعتراض عبر المنصة الإلكترونية.

تذكير بخصوص الإطلاع على إعلانات تملّك العقارات عبر المنصة الرقمية #إحكام pic.twitter.com/fyiQV8kBJe — إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 19, 2023

خطوات التسجيل في المنصة لتملك العقارات والشروط

وأتاحت منصة إحكام عدد من الخطوات الأساسية من أجل التسجيل لتملك العقارات إلكترونيًا وفق عدد من الشروط التي نوضحها في البداية وتتمثل فيما يلي:

ألا يكون قد سبق الفصل في أمر العَقَار بحكم قضائي مكتسب ذي صفة نهائية.

ألا يكون العَقَار المختص ضمن المواقع التي لا يجوز الحصول فيها على الملكية سواء بموجب الشرع أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

أن تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العَقَار المختص قبل أمر المنع من الإحياء.

تقديم الوثائق الرسمية التي توضح بيانات العقّار ونوعه ومساحته بالمتر المربع.

تقدم ما يثبت موقع العقّار ونوع الطلب.

رفع صورة واضحة من بطاقة الهوية للمتقدم.

رفع صورة من سجل الجهة في حالة أن المدعى عليه له شخصية اعتبارية.

صورة من بيانات الوكيل إن وجد ونسخة من بيانات المحامي.

رفع نسخة من الوكالة للشرعية والتفويض الرسمي.

مساحة العقّار من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار وإحداثيات وموقعه وحدوده

ومن ثم بعد استيفاء الشروط ورفع الأوراق الرسمية، يتم القديم رسميًا بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر منصة إحكام.

الضغط على خيار تسجيل من النافذة الرئيسة.

الانتقال إلى نافذة تعبئة البيانات وتسجيل كافة البيانات الشخصية.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

مراجعة المكتب الهندسي لرفع تقرير مساحة العَقَار على المنصة.

متابعة حالة طلبك باستمرار لتتعرف على كل جديد.

يتم فحص الطلبات ومراجعتها ومطابقتها بالوثاق والأوراق الرسمية، ومن ثم القيام لاحقًا بالرد على الطلبات، وفتح باب تقديم الاعتراضات من أجل تحديث البيانات والأوراق الأخرى، حتى استيفاء الطلب بنجاح فور توافر المتطلبات.