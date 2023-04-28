توضيح هام من سكني للمستفيدين الأشد احتياجًا

أكد برنامج سكني أن الإسكان التنموي يعمل على تقديم خدماته لجميع المستفيدين الأكثر احتياجًا بما يغطي كافة شريحة كبيرة من المجتمع في المملكة العربية السعودية، وتكون الفئات ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في المنصة.

طريقة التقديم في سكني

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم في سكني بالمملكة العربية السعودية وفقًا للتالي:-

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني.

عند ظهور أن الطلب يخص الحالة المدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الفور يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي وتكون هذه الخطوة لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

خيارات برنامج الإسكان التنموي

وضع البرنامج مجموعة من الخيارات الهامة لبرنامج الإسكان التنموي التي تتمثل في الأتي:-

شراء وحدة سكنية.

إتاحة تمويل البناء الذاتي.

تمويل برهن العقار.

دعم التمويل القائم.

التمويل القائم.

مرحبا

كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) April 28, 2023

طريقة الاستعلام عن صرف الدعم السكني

وضع البرنامج مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بالاستعلام عن صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية وفقًا للخطوات الأتية:-

الذهاب إلى موقع وزارة الإسكان.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

الضغط على أيقونة “استعلام عن الراتب”.

لتظهر في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب الشهري.

أهلية الحصول على الدعم في السعودية

حددت وزارة الإسكان السعودية عدة شروط للحصول على دعم سكني وهي كتالي:-