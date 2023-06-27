توضيح هام من سفارة المملكة العربية السعودية في كندا

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في كندا، اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، بيانًا هامًا لجميع المواطنين بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت السفارة أنها ستُغلق أبوابها أمام جميع المواطنين غدًا الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يوليو 2023، مشيرة إلى أن الإجازة تبلغ نحو 6 أيام.



وأوضحت أنها ستُباشر مهامها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 يوليو 2023، مؤكدة أن أرقام الطوارئ والبريد الإلكتروني تستقبل كافة استفسارات المواطنين على مدار الساعة.

وأفادت سفارة المملكة في كندا يمكن التواصل عبر هذه الأرقام ” 0016132374102- 0016132370567″.