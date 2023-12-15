توضيح هام من “حساب المواطن” للمستفيدين بخصوص تحديث بيانات خدمة المستفيدين

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر وكذلك لضمان حياة أفضل، فيعتبر البرنامج الذي يُعد ركنا أساسيا في منظومة الدعم الاجتماعي بالمملكة، يعلن عن تحديثات في بوابته الإلكترونية ويدعو المستفيدون لتحديث بياناتهم.

وجاء ذلك التحديث، ردا على أحد المستفيدين من منظومة البرنامج عبر منصة (X) وصرحت بضرورة تحديث البرنامج لاستمرار الدعم.

نعم ، تم تحديث البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ، يرجى الدخول إلى حسابك واستكمال البيانات المطلوبة ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 14, 2023

طريقة تحديث برنامج حساب المواطن

●زيارة برنامج حساب المواطن(من هنا) وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول.

●ثم إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة واختيار (استكمال/تعديل الطلب).

●تعديل البيانات الشخصية والمعلومات اللازمة وفقًا لأي تحديثات جديدة.

●إكمال تحديث بيانات التابعين مثل الإفصاح عن الدخل، وبيانات العقارات، والحساب البنكي، وعنوان الإقامة.

●ثم مراجعة البيانات المحدثة بعناية للتأكد من دقتها.

بمجرد التأكد من صحة البيانات، يجب تقديم طلب التحديث لإتمام عملية التحديث.