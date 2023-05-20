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توضيح هام من حساب المواطن بشأن صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة

مصطفى شاهين

أعلن برنامج حساب المواطن عن ألية صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدعم الشهري المقدم لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

رسمياً: حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 66 شهر مايو

توضيح بشأن صدور أهلية حساب المواطن

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توضيح من حساب المواطن بشأن حالة الاعتراض “منتهية”

أكدت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج حساب المواطن، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية بشكل شهري عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد التعرف على نتيجة الأهلية عبر الحساب بالدخول مباشرة إلى خدمة “دراسة الأهلية””.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

في حالة إذا لم تكن مؤهل للدفعة المالية الجديد يمكنك تقديم اعتراض وفقًا للخطوات الأتية:-

الاعتراض على حساب المواطن
الاعتراض على حساب المواطن
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • التوجه إلى الدورة الأهلية.
  • بعد ذلك يتم التحقق من حالة الأهلية ومعرفة سبب الرفض.
  • النقر بعد ذلك على أيقونة “الاعتراض”.
  • رفع كافة المستندات اللازمة التي تكشف أهلية المتقدم.
  • النقر بعد ذلك على طلب الاعتراض في حساب المواطن.
  • بعدها تتم دراسة الطلب من قبل البرنامج على مدار من 15 إلى 90 يومًا والكشف عن النتيحة بعد التأكد من استحقاق المتقدم.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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