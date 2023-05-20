توضيح هام من حساب المواطن بشأن صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة

أعلن برنامج حساب المواطن عن ألية صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدعم الشهري المقدم لجميع المستفيدين في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

توضيح بشأن صدور أهلية حساب المواطن

أكدت “خدمة المستفيدين” التابعة لبرنامج حساب المواطن، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية بشكل شهري عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وبإمكان المستفيد التعرف على نتيجة الأهلية عبر الحساب بالدخول مباشرة إلى خدمة “دراسة الأهلية””.

سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 19, 2023

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

في حالة إذا لم تكن مؤهل للدفعة المالية الجديد يمكنك تقديم اعتراض وفقًا للخطوات الأتية:-

في البداية عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.