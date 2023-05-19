أخبار السعودية

توضيح هام من حساب المواطن بشأن تأخر صرف المستحقات

مصطفى شاهين

رد برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة، علمًا بأنه لا يوجد زيادة في دخل؟، ليرد البرنامج قائلاً “أنه يتم التحقق من جميع البيانات بشكل دوري، ويتم صرف المبلغ المستحق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، حيث إن حالة الدفعة “لا يوجد” تعني ذلك بإن إجمالي دخل المستفيد قد تخطى الحد المانع للدعم.

رسمياً: حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 66 شهر مايو

وأكد برنامج حساب المواطن أن الدفعات المالية يتم صرفها يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، وفي حالة صادف هذا اليوم إجازة نهاية الأسبوع يتم صرف الدعم قبلها أو بعدها وفقًا لما يحدده البرنامج.

قد يهمك:

توضيح هام من حساب المواطن للحاصلين على معاش من التأمينات الاجتماعية

كيفية استخدام خدمة صوتك مسموع حساب المواطن 1444 لرفع الشكاوى والاعتراضات

وأشار البرنامج إلى أن الدفعة 66 شهر مايو قد تم صرفها يوم 10-5-2023 بالدعم الإضافي التي صادق عليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم جميع الأسر والفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

Avatar of مصطفى شاهين
مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات