توضيح هام من حساب المواطن بشأن تأخر صرف المستحقات

رد برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة، علمًا بأنه لا يوجد زيادة في دخل؟، ليرد البرنامج قائلاً “أنه يتم التحقق من جميع البيانات بشكل دوري، ويتم صرف المبلغ المستحق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، حيث إن حالة الدفعة “لا يوجد” تعني ذلك بإن إجمالي دخل المستفيد قد تخطى الحد المانع للدعم.

وأكد برنامج حساب المواطن أن الدفعات المالية يتم صرفها يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، وفي حالة صادف هذا اليوم إجازة نهاية الأسبوع يتم صرف الدعم قبلها أو بعدها وفقًا لما يحدده البرنامج.

السلام عليكم ورحمة الله

يعطيكم العافية

الشهر هذا الدفعة كانت صفر مانزل لنا حساب المواطن

ولايوجد زيادة في الدخل فقط صرف مستحقات متأخرة من العمل وصرفت مرة واحدة فقط — العمر ساعة (@Al3mr_Sa3h) May 19, 2023

وأشار البرنامج إلى أن الدفعة 66 شهر مايو قد تم صرفها يوم 10-5-2023 بالدعم الإضافي التي صادق عليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لدعم جميع الأسر والفئات الأكثر احتياجًا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.