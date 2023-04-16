توضيح هام من حساب المواطن بشأن الذين يملكون سجلا تجاريا.. هل يستحقون الدعم أم لا؟

أعلن برنامج “حساب المواطن” عن أن امتلاك سجل تجاري لا يعتبر عائقاً لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج، وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها على موقع “تويتر” أن الأفراد الذين يمارسون أي نشاط تجاري يمكنهم الاستفادة من البرنامج كما هو معمول به ولكن بشروط سوف نوضحها.

شروط الحصول على الدعم مع امتلاك سجل تجاري

يتطلب برنامج “حساب المواطن” الإفصاح عن جميع الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري يتم ممارسته.

يجب أن تتوافر جميع شروط البرنامج الأخرى أيضًا.

يمكن الإفصاح عن السجل التجاري عن طريق اختيار نوع الدخل “نشاط تجاري” وتحديد المصدر “سجل تجاري” وإضافة الدخل ثم الضغط على زر الحفظ.

وقي حالة إنطباق الشروط يمكن للمستحقين للدعم من خلال برنامج حساب المواطن استخدام حاسبة التقديرية لحساب قيمة الدعم المتوقعة، وذلك بإدخال بعض المعلومات المطلوبة مثل الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة وحالة الزواج والإقامة، وسيتم عرض نتيجة التقدير على الفور، ويمكن للمستفيدين من الدعم الحصول على القيمة الفعلية للدعم من خلال الاطلاع على حساباتهم في البرنامج بعد صدور الدفعات الشهرية.