تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين عبر صفحها الرسمية على منصة إكس، وإصدار التوضيحات والتنبيهات الهامة، حيث ورد مؤخرًا سؤال يشغل بال الكثيرين يتعلق بـ: هل يُسمح للمقيم تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة؟ أم لا؟ كما أوضحت بعض الأمور الأخرى التي تتعلق بتوفير الخدمات الخاصة بها إلكترونيًا للحصول عليها من خلال خدمة تواصل أو التواصل عبر المنصات الأخرى.

توضيح هام من الجوازات: هل يُسمح بـ تحويل تأشيرة الخروج والعودة لـ خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة؟

توضيح هام من الجوازات السعودية

وخلال ردها على استفسار أحد المقيمين يريد أن يقوم بتغيير أو تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي، إلا أن الشخص المستفيد خارج المملكة، فأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على إكس، بأن التعليمات واللوائح الأساسية لا تسمح بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرةٍ من خلال خدمة “تواصل” المتاحة عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية للخدمات عبر تطبيق الموبايل.

وتوفر خدمة تواصل العديد من الخدمات التي يُمكن للمواطن أو المقيم في أي مكان داخل المملكة من الحصول عليها، لاسيما الخدمات المتعلقة بالمديرية العامة للجوازات.

هل يمكن تحويل الخروج و العودة الى خروج نهائي لافراد العائلة وهم خارج المملكة لظروف خاصة و عدم تمكنهم من العودة،،،و باقي ١٠ ايام على انتهاء الاقامة و لا يمكن تمديد الخروج و العودة — Zyad Elmekki (@ZyadElmekki) December 18, 2023

الخدمات التي توفرها تواصل

توفر تواصل العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين والوافدين إلكترونيًا دون أي معاناة، توفيرًا للوقت والجهد، ومن أبرز الخدمات التي توفرها:

إنهاء كافة متطلبات الجواز السعودي وتصاريح السفر للخارج.

إنهاء كافة الأمور المتعلقة بتمديد التأشيرات والزيارات للسوريين واليمنيين.

إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهوية مقيم داخل المملكة.

إنهاء الإجراءات الخاصة بالتابعين والمكفولين.

نقل الخدمات وتعديل المهن وتحديث وتمديد بيانات الجوازات.

إنهاء أي إجراء خاص بهوية مقيم بالخارج.

تأشيرات الخروج والعودة والنهائي والزيارة وتصاريح السفر الاستثنائية.

تقديم الشكاوى والبلاغات وأمور أخرى.

جدير بالذكر أن الجوازات قد أشارت من قبل أن من شروط إصدار تأشيرة الخروج والعودة، لابد من التأكد من صلاحية الجواز أكثر من 90 يومًا، بالإضافة إلى سداد رسوم الخدمة وسداد المخالفات المرورية وعدم وجود قيود السفر، فضلًا عن تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة عند إصدار التأشيرة، ووجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له سواء للذكور أو الإناث من 15 عامًا وأكبر.

كيف يُمكنك تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا؟

يُمكنك اتباع الخطوات التالية بالنسبة للمقيمين عبر منصة أبشر في حالة طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

تسجيل الدخول كمستخدم.

ثم الذهاب إلة خيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

ثم الذهاب إلى خيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

يتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.

ثم الضغط على موافق أو رفع.

مع العلم أنه يُمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، شريطة ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أو 180 يومًا، باستثناء أصحاب الجنسية السورية، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة أن فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية، والشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.