توضيح هام من “الجوازات” بشأن إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري| تفاصيل

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة وإجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة لحساب خدمة العملاء التابع لمديرية الجوازات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، ونصه “السلام عليك إذا ابغي أغير صورة الجواز كيف جواز ما زال ساري بس الصورة قديمة مره”.

إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري

إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري

وأضاف حساب خدمة العملاء في تغريدة جديدة على منصة إكس ردًا على سؤال المتابع “وعليكم السلام، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم“.

وعليكم السلام، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 23, 2024

تجديد جواز السفر الإلكتروني

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني، وذلك للمواطنين السعوديين من عمر 21 سنة فأكثر، ويتم تجديد جواز السفر إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الآتية: