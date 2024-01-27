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توضيح هام من “الجوازات” بشأن إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري| تفاصيل

ra7im

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة وإجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة لحساب خدمة العملاء التابع لمديرية الجوازات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، ونصه “السلام عليك إذا ابغي أغير صورة الجواز كيف جواز ما زال ساري بس الصورة قديمة مره”.

إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري

إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري

إجراءات تغيير صورة جواز السفر الساري

وأضاف حساب خدمة العملاء في تغريدة جديدة على منصة إكس ردًا على سؤال المتابع “وعليكم السلام، عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم“.

تجديد جواز السفر الإلكتروني

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، خدمة تجديد جواز السفر الإلكتروني، وذلك للمواطنين السعوديين من عمر 21 سنة فأكثر، ويتم تجديد جواز السفر إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  1. سداد رسوم الجواز.
  2. التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية.
  3. تحديد الخيار خدمات من قائمة خدماتي.
  4. اختيار الأمر الجوازات.
  5. النقر على الخيار تجديد الجواز الإلكتروني.
  6. طلب تجديد الجواز.
  7. اختيار مدة الجواز.
  8. الإطلاع على الشروط والأحكام ويلزم الموافقة عليها.
  9. تحديد عنوان تسلم الجواز.
  10. الإقرار بصحة المعلومات المسجلة بعد مراجعتها.
  11. دفع رسوم توصيل الجواز المستحقة.
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عن الكاتب:
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ra7im

حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، أعمل لدي خبرة كبيرة في انشاء مواقع وورد بريس، عملت سابقًا ك متخصص سيو لدى بعض الشركات، لدي حاليًا فريق كبير وقوي خاص بكتابة المقالات والأخبار

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