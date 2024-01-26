توضيح هام من “الأحوال المدنية” بشأن غرامة فقدان الهوية الوطنية| تفاصيل
تلقى حساب العناية بالعملاء، التابع لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على منصة التواصل الاجتماعي إكس، استفسار من أحد المتابعين بشأن غرامة فقدان الهوية الوطنية، جاء مفاده “عند تسجيلي لبدل مفقود يطلب مني دفع غرامة، وهذه أول مرة افقد فيها بطاقة هوية هل عليها غرامة مرة أولى؟، وكم غرامة وكيف ادفعها؟”.
غرامة فقدان الهوية الوطنية
وأكدت الأحوال المدنية بأنه يبدأ احتساب غرامة فقدان الهوية الوطنية، إذا مر أكثر من 15 يوم على فقدان الهوية الوطنية ولم يتم التبليغ عن ذلك، وأكدت الأحوال المدنية بأنه يتم الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر إجراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة وبدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الأحوال المدنية في السعودية، ما يوفر الوقت المجهود.
يتم احتساب الغرامة اذا مر اكثر من ١٥ يوم على فقدها ولم يتم التبليغ، نسعد بخدمتك
— العناية بالعملاء (@AhwalCare) January 24, 2024
كيفية الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية إلكترونيًا
وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة والتي تشمل الهوية الوطنية، وذلك عبر تنفيذ الخطوات الآتية:
- قم بالدخول على منصة أبشر الإلكترونية.
- قم بتحديد الخيار خدماتي.
- قم باختيار التبويب الأحوال المدنية.
- قم بتحديد الأمر الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
- قم بتحديد نوع الوثيقة المفقودة من قائمة الخيارات المعروضة “الهوية الوطنية”.
- قم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.
- قم بمراجعة البيانات مرة أخرى وتأكد من صحتها.
- قم بحجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.