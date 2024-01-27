توضيح هام من “الأحوال المدنية” بشأن الحالات الصحيحة لصورة الهوية الوطنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الحالات الصحيحة للصور عند تجديد الهوية الوطنية، وأكدت الأحوال المدنية بأنه يوجد مجموعة من الشروط والضوابط لصورة الهوية الوطنية، ويلزم استيفاء كافة تلك الشروط عند استبدال صورة الهوية الوطنية، ويحدث ذلك في بعض الحالات وهي عند تجديد الهوية الوطنية، أو تغير الملامح أو طبقًا لتقارير طبية.

الحالات الصحيحة لصورة الهوية الوطنية

الحالات الصحيحة لصورة الهوية الوطنية

وأضافت الأحوال المدنية في انفوجراف توضيحي شاركته عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بأن شروط صورة الهوية الوطنية في السعودية تتمثل في الآتي:

أن تكون الصورة حديثة وملونة.

تغطية شعر الرأس.

تجنب استخدام العدسات أو النظارات.

أن تكون الصورة ذات خلفية بيضاء.

زينة خفيفة.

كيفية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، خدمة تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا، وذلك عبر إجراء مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتمثل في الآتي: