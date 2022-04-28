توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد

محمد فوزي

توضيح جديد من المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، ردًا على التساؤلات التي تصلها من قبل المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة وفي خارجها، في الوقت الذي أكدت فيه أن جميع إداراتها ستواصل تقديم خدماتها للمستفيدين لمن لديهم حالات طارئة بشكل طبيعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، والعمل سريعًا على إنهاء متطلباتهم.

توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد 3 28/4/2022 - 12:27 ص

والاستفادة من خدمة تواصل

كما طالبت المديرية الجميع بالاستفادة من الحصول على الخِدْمَات الإلكترونية عبر “تواصل”، خاصةً وأنها تُمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات في أثناء طلب خِدْمَات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم، مع توفير بعض الخِدْمَات عبر المنصات المختلفة أيضًا، كما ردت على استفسار أحد المقيمين بشأن كيفية إصدار تأشيرة خروج وعودة بجواز سفر مدته شهر واحد لحالات الطوارئ، لاسيما وأنه يريد السفر بشكل عاجل.

توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد 1 28/4/2022 - 12:27 ص
توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد

الجوازات توضح مزايا الجواز الإلكتروني الجديد| ومدى إلزامية استبداله مكان القديم

وجاء رد الجوازات، بأنه لابد من حجز موعد عبر أبشر، ثم التوجه في الموعد المُحدد إلى أقرب مكتب أو إدارة له، وذلك من أجل مراجعة كافة التفاصيل والوقوف عليها، والوصول إلى حل سريع فيما يتعلق بإصدار تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، كما يُمكن الاستفادة أيضًا من خدمة التفويض الإلكتروني:

توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد 2 28/4/2022 - 12:27 ص

أبرز خِدْمَات التفويض الإلكتروني

  • الإبلاغ عن تغيب العمالة.
  • وإضافة تابع.
  • وتجديد وإصدار الجواز.
  • واستلام الجواز.
  • تسجيل حالات خرج ولم يعد.
  • إصدار تأشيرات الخروج النهائي وإلغائها.
  • إصدار هويات الإقامة.
  • تحويل تابع إلى رب أسرة.
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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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