توضيح هام للجوازات للمواطنين والمقيمين بشأن إصدار تأشيرة الخروج و العودة| ومواعيد العمل خلال إجازة العيد

توضيح جديد من المديرية العامة للجوازات عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، ردًا على التساؤلات التي تصلها من قبل المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة وفي خارجها، في الوقت الذي أكدت فيه أن جميع إداراتها ستواصل تقديم خدماتها للمستفيدين لمن لديهم حالات طارئة بشكل طبيعي خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443هـ، والعمل سريعًا على إنهاء متطلباتهم.

والاستفادة من خدمة تواصل

كما طالبت المديرية الجميع بالاستفادة من الحصول على الخِدْمَات الإلكترونية عبر “تواصل”، خاصةً وأنها تُمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات في أثناء طلب خِدْمَات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم، مع توفير بعض الخِدْمَات عبر المنصات المختلفة أيضًا، كما ردت على استفسار أحد المقيمين بشأن كيفية إصدار تأشيرة خروج وعودة بجواز سفر مدته شهر واحد لحالات الطوارئ، لاسيما وأنه يريد السفر بشكل عاجل.

وجاء رد الجوازات، بأنه لابد من حجز موعد عبر أبشر، ثم التوجه في الموعد المُحدد إلى أقرب مكتب أو إدارة له، وذلك من أجل مراجعة كافة التفاصيل والوقوف عليها، والوصول إلى حل سريع فيما يتعلق بإصدار تأشيرة الخروج والعودة تلقائيًا، كما يُمكن الاستفادة أيضًا من خدمة التفويض الإلكتروني:

أبرز خِدْمَات التفويض الإلكتروني