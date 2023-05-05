توضيح من وزارة الحج والعمرة بشأن آخر موعد لحجز موسم الحج 1444 وشروط استخراج التصاريح

أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، عن آخر موعد للحجز الخاص بموسم الحج لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية.

آخر موعد لحجز موسم الحج 1444

نشرت وزارة الحج والعمرة منشور أوضحت من خلاله آخر موعد للحجز، وأشارت من خلاله أيضا إلى أن التقديم على الحج ما زال متاحا للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

وأكدت على أن الحجز متاح أمام الحجاج الراغبين في الحج من داخل المملكة حتى يوم 7 ذو الحجة 1444، وهو آخر موعد للحجز، أو حتى يتم استكمال العدد المحدد لحجاج هذا العام أيهما أقرب.

وعن طريقة الحجز أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن الحجز متاح من عدة وسائل إلكترونية أبرزها تطبيق نسك أو من خلال موقع الوزارة.

رابط موقع وزارة الحج والعمرة

لكل الحجاج الراغبين في الحجز من خلال موقع الوزارة يمكنكم القيام بذلك من خلال النقر على هذا الرابط.

وكانت الوزارة قد شددت على كل الحجاج ضرورة القيام بكل التحصينات الطبية لأنها ضرورية من أجل الحصول عل تصريح الحج.

وأهم التحصينات المطلوبة التالي:

لقاح ضد فيروس كورونا.

لقاح ضد الإنفلونزا الموسمية.

لقاح ضد الحمى الشوكية التيسرية.

ضيوف الرحمن الذين أتمّوا مرحلة #التقديم_على_الحج، نودّ تذكيركم بأن استكمال التحصينات اللازمة شرط أساسيّ لإصدار التصاريح.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/4d4VAhoO3Q — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 5, 2023

وأوضحت أن آخر موعد لإتمام هذه التحصينات يكون قبل بدء موسم الحج ب 10 أيام، وسوف يبدأ استخراج تصاريح الحج بدءا من اليوم الموافق 15 شوال.