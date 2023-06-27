توضيح من “هيئة النقل” أثناء نفرة الحجاج إلى مزدلفة

حثت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية على ضرورة تقديم المساعدة للآخرين أثناء النفرة من عرفة إلى المزدلفة وتقديم يدي العون لكبار السن ومساعدتهم في ركوب سيارات ووسائل النقل.

وشددت الهيئة على ضرورة مساعدة ذوي الإعاقة ومساعدتهم في ركوب وسائل النقل للانتقال إلى مشعر المزدلفة.

تعليمات الهيئة العامة للنقل

وضعت الهيئة العامة للنقل السعودية مجموعة من التعليمات الهامة جاءت على النحو التالي:-

الالتزام في السير بالمسارات المخصصة.

عدم التكدس والتزاحم.

قراءة اللافتات المعلقة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة والمنظمة.

استخدام السكوتر الكهربائي

وأكدت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية أنه يمكن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم الحج للحالات التالية:-

منسوبي الجهات الحكومية المصرح لها من قبل الهيئة.

نقل الحجاج عبر السكوترات المرخصة من الهيئة.

وأفادت إلى وجود نحو 1000 سكوتر مخصص لخدمة ضيوف الرحمن بهدف تسهيل تنقلهم يين مشاعر الحج المختلفة.