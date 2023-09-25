توضيح جديد من التأمينات بشأن استحقاق صرف معاش التقاعد قبل الـ 60 عام

أجاب حساب “العناية بالعملاء” على منصة اكس “تويتر سابقًا” التابع للتأمينات الاجتماعية، على أحد استفسارات المستفيدين حول استحقاق صرف معاش التقاعد، وقد جاء ذلك في إطار حرص المؤسسة على توضيح كافة التفاصيل والمعلومات من مصادرها، نظرًا لأهمية راتب التقاعد لفئة كبيرة من المواطنين.

معاش التقاعد - المصدر: تويتر

استفسارات المستفيدين عبر حساب “العناية بالعملاء”

أوضح البرنامج من خلال حساب “العناية بالعملاء” أنه يحق للمشترك الحصول على راتب التقاعد في حال كان الحد الأدنى لـمدة الاشتراك متصلة أو منفصلة هي 300 شهر، وذلك فيما يخص التقاعد المبُكر الذي يسبق سن الـ 60 عام، وفقًا للنظام المعمول به في التأمينات الاجتماعية السعودية.

اشتراطات صرف راتب التقاعد المبكر

تم الإشارة إلى ضوابط صرف راتب التقاعد المبكر، وفقاً للقوانين المعمول بها بنظام التأمينات بالسعودية، وقد جاءت كما يلي:

طلب الاستقالة يجب أن تتم الموافقة عليه بشكل رسمي.

التعرض للإصابة أثناء العمل.

التعرض لفصل تأديبي من العمل أو فصل وزاري، على أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 15 عام.

ضرورة الالتزام بكافة تعليمات وإجراءات الرقابة التي تُطبقها الهيئة بالمملكة.

اشتراطات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة للمشترك

أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى اشتراطات الحصول على تعويض الدفعة الأولى الخاصة بالمستفيدين، حيث يحق للمشترك الذي لم يصل إلى عمر الـ 60 عام أو تعرض لعجز، أن يحصل على الدفعة الأولى دون انتظار في حالة تركه للعمل الذي يتبع نظام التعويضات، إذا توافرت الحالات التالية: