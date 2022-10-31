توضيحات هامة من منصة إحكام| وأنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات

أصدرت منصة إحكام عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغرى عدة توضيحات هامة للمواطنين، خلال ردها على أبرز الأسئلة، وكشف عدد من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثيرين، نافية صحة ما يتردد بشأن قيامها بإصدار فواتير سداد لبيع الأراضي بدون صكوك، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لابد من يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحيائه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب أمر سامي.

توضيحات منصة إحكام

وأضافت منصة إحكام بأن اللجان التي تقوم بنظر الطلبات تعتد بصكوك المجاورين، مع إمكانية قيام ناظر الوقف بالإقرار على الطلب، لأنه يملك جميع الصلاحيات، مشددة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم وقف استقبال جميع الطلبات على المنصة بعد تاريخ 5 – 4 – 1444، باستثناء طلبات التعديل الشكلي.

كيف الدخول على منصة احكام؟

أما فيما يخص تسجيل الدخول على المنصة لتقديم الطلبات أو إنشاء حساب جديد، فيتطلب تعبئة النموذج بجميع البيانات الأساسية في خانات المخصصة لها، مع إرفاق المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات و الأمانات، حتى يتسنى القيام برفع مخططات الرفع المساحي في حال كان طلبك طلب جديد، أو القيام بمتابعة حالة الطلب.

البيانات والأوراق المطلوبة لطلب اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ