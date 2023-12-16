توسيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحقق المهني لشهادات الأيدي العمالة لـ ١٦٠ دولة

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوسيع برنامج “التحقق المهني” لشهادات الأيدي العاملة الوافدة، لكي يضم 160 دولة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل والارتقاء بجودة العمالة القادمة إلى المملكة العربية السعودية.

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وأطلقت وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر سبتمبر الماضي خدمة “التحقق المهني”، وبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه بشكل تدريجي في حوالي 62 دولة، وذلك عن طريق منصة موحدة تسعى لأن تكون الأداة المكملة لرفع كفاءة السوق والارتقاء بجودة الأيدي العاملة فيه، وذلك تبعاً لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتطوير بيئة العمل.

إطلاق برنامج الفحص المهني

وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج الفحص المهني قبل ذلك بستة شهور وذلك للتحقق من امتلاك العمالة الحرفية المهارات الأساسية اللازمة لأجل تأدية المهنة الحرفية التي تم استقدامه من أجلها، عبر أداء اختبار نظري وعملي في مجال تخصصه، إلى جانب ربط تأشيرته باجتياز الفحص المهني بدولته، بالإضافة إلى استهدف تلك البرنامج أكثر من ألف مهنة حرفية تندرج تحت 23 عائلة مهنية حسب التصنيف المهني للمملكة العربية السعودية.

وأوضح نواف العياضي مدير برنامج التحقق المهني ببرنامج الاعتماد المهني بالوزارة أن برنامج الفحص المهني يستهدف العمالة في المهن الحرفية، مثل: الكهرباء، والسباكة، وغيرهما، كما أطلق في ٤ دول رئيسة تغطي 80 % من إجمالي العمالة الوافدة وهي (الهند، وسيريلانكا، وبنغلاديش، وباكستان).

البرنامج يمنع دخول العمالة بشهادات مزورة

وأكد نواف العياضي بالنسبة لبرنامج “التحقق المهني” إنه يستهدف العمالة الذين يحملون شهادات أكاديمية (بكالوريوس ودبلوم، وما فوق ذلك) كما يتم التحقق من صحة شهادات العامل، وبدأ إطلاقه في 62 دولة، ويستهدف البرنامج تغطية 160 دولة، وأشار العياضي إلى أن البرنامج سيكون له دور في الحد من دخول العمالة بشهادات مزورة، إذ يتم التحقق من صحة شهادة العامل، وضمان أن تكون الجامعة معتمدة والشهادة معتمدة.