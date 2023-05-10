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شركة الإتصالات السعودية stc تعلن عن توزيع الأرباح بنسبة 4% عن الربع الأول 2023

ياسمين محمد أحمد

تعلن شركة الاتصالات السعودية – إس تي سي عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% على المساهمين خلال الربع الأول من عام 2023، ويعادل ذلك مبلغ 0.4 ريال لكل سهم.

توزيع أرباح إس تي سي 2023

تفاصيل توزيعات الأرباح النقدية-الربع الأول

  • رأس المال الحالي: 50000 مليون ريال.
  • عدد الأسهم الحالي : 5000 مليون سهم.
  • إجمالي الأرباح الموزعة: 1992.87 مليون ريال.
  • نسبة التوزيع: 4 % (ما يعادل 0.4 ريال لكل سهم).
  • تاريخ الاستحقاق: 18 مايو 2023 (والمقيدين في سجل مساهمي إس تي سي في نهاية يوم الاستحقاق).
  • موعد صرف الأرباح: 7 يونيو 2023.
  • عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 4982.18 مليون سهم.

أفادت الشركة في بيان لها على سوق المال، بأن عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والتي تم تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وصل إلى 17.82 مليون سهم بحلول نهاية الربع الأول من العام 2023.

صرحت الشركة بأن هذه التوزيعات تأتي وفقاً لسياسة توزيع الأرباح لمدة ثلاث سنوات، والتي بدأت من الربع الرابع لعام 2021، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية في 30 نوفمبر 2021، وتعديلها في اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 30 أغسطس 2022، وتقوم الشركة بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد كل ربع سنة.

كما أوضحت الشركة أن هذا التوزيع يتماشى مع تلك السياسة، وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم في الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 17.82 مليون سهم حتى نهاية الربع الأول من عام 2023.

تطور التوزيعات النقدية

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ياسمين محمد أحمد

ياسمين محمد طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، كاتبة ومحررة منذ 3 سنين، أهوى الكتابة في مجال الأخبار والمرأة ووصفات الطبخ

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