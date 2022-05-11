مملكة العطاء والإنسانية.. توجيهات هامة من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التوأم مودة ورحمة

إسلام عوض

في لفتة إنسانية رائعة، واستمراراً لما تقدمه المملكة العربية السعودية من عطاء وإنسانية وخدمات للشعوب العربية والإسلامية بل وللعالم أجمع، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهاً هاماً بسرعة نقل التوأم رحمة ومودة للمدينة الطبية بالرياض تمهيداً لفصلهما.

مملكة العطاء والإنسانية.. توجيهات هامة من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التوأم مودة ورحمة

توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل مودة ورحمة للرياض

ورحمة ومودة هما طفلتين من دولة اليمن، وهما ابنتا حذيفة بن عبد الله نعمان، وهما توأم سيامي، ووجه الملك سلمان بسرعة نقل الطفلتين إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، وذلك من أجل إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة للبحث في إمكانية فصلهما من عدمه.

وعلى الفور وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أمر الدكتور عبد الله الربيعة، مشرف مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، والمستشار في الديوان الملكي، ورئيس الفريق الطبي القائم على فصل التوأم السيامي رحمة ومودة، بسرعة إجراء الفحوصات اللازمة، مؤكداً أن التوأم اليمني ملتصق من البطن والصدر.

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مملكة العطاء والإنسانية.. توجيهات هامة من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التوأم مودة ورحمة 1 11/5/2022 - 6:41 ص

وأكد الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوليان برنامج المملكة العربية السعودية للتوأم السيامي اهتماماً ودعماً كبيراً، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة من الملك سلمان ما هي إلا استمراراً لما تقدمة السعودية من خدمات وعطاء للعالم أجمع.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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تعليق 1
  1. التفات صالح علي يقول

    بسم الله الرحمن الرحيم الاسم فواز احكام صالح البالع مم العمر ٣سنوات يعاني من مرض سرطان النسيج وكلي امل من الله منك ان تساعد هدا اطفل الله يحفطك واني كلي امل ان تساعد ف المرض جعل اطفل لا يمش حتى الكلم لم يعد يتكلم ارجو منك المساعده كرمك الله ب الخير ىوجه الخير الاسم التفات صالح علي رقم الهاتف738705493 وجهت عدات رسايل ولم اتلق من احد المساعده وكلي امل و

    خير بسموك الله يحفطك ويرعاك

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