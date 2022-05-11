مملكة العطاء والإنسانية.. توجيهات هامة من الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التوأم مودة ورحمة

في لفتة إنسانية رائعة، واستمراراً لما تقدمه المملكة العربية السعودية من عطاء وإنسانية وخدمات للشعوب العربية والإسلامية بل وللعالم أجمع، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهاً هاماً بسرعة نقل التوأم رحمة ومودة للمدينة الطبية بالرياض تمهيداً لفصلهما.

توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل مودة ورحمة للرياض

ورحمة ومودة هما طفلتين من دولة اليمن، وهما ابنتا حذيفة بن عبد الله نعمان، وهما توأم سيامي، ووجه الملك سلمان بسرعة نقل الطفلتين إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، وذلك من أجل إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة للبحث في إمكانية فصلهما من عدمه.

وعلى الفور وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أمر الدكتور عبد الله الربيعة، مشرف مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة، والمستشار في الديوان الملكي، ورئيس الفريق الطبي القائم على فصل التوأم السيامي رحمة ومودة، بسرعة إجراء الفحوصات اللازمة، مؤكداً أن التوأم اليمني ملتصق من البطن والصدر.

وأكد الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يوليان برنامج المملكة العربية السعودية للتوأم السيامي اهتماماً ودعماً كبيراً، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة من الملك سلمان ما هي إلا استمراراً لما تقدمة السعودية من خدمات وعطاء للعالم أجمع.

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