توجيهات حكومية بتعديل رسمي في عُطل الأعياد لعدد من الجهات في المملكة

أعلن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عن توجيهات لعدد من الجهات الحكومية لتعديل اللائحة الإدارية بشأن العُطل الرسمية الخاص بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، ويتضمن هذا القرار الجهات التي تمتلك لائحة إدارية مستقلة حيث الهيئات والمؤسسات والبرامج وما يرتبط بهم.

ما عدد أيام العُطل الرسمية بعد القرار؟

ووجه القرار رسمياً إلى تعديل العُطل الخاصة بعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك، حيث تصبح عطلة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى بحد أدنى أربعة أيام عمل رسمية وبحد أقصى خمسة أيام عمل، وستكون الجهات المشمولة هي البرامج الحكومية والمؤسسات والهيئات وما يرتبط بها في سوق العمل السعودي.

وطبقاً للقرارات فإن القرار يسري من تاريخ صدوره ويتم تنفيذه بداية من عيد الفطر المبارك القادم وعيد الأضحى أيضاً، كما أشارت التوجيهات أن التعديل لا يشمل الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وأي عامل يرتبط عمله بنظام الخدمة المدنية، وكانت عطلة عيد الفطر المبارك من قبل أربعة أيام فقط حيث تبدأ العطلة من 1 شوال إلى 4 شوال، وعيد الأضحى من 10 إلى 13 ذو الحجة.