توجيهات حاسمة من الملك وولي العهد بمساءلة ومحاسبة أي مسؤول أياً كان منصبه من المتورطين في حادث التسمم

أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بياناً أكدت فيه على صدور توجيهات كريمة من قيادة المملكة العربية السعودية بمساءلة ومحاسبة أي مسؤول في أي منصب قصّر في أداء واجباته ومسؤولياته بأي طريقة ساهمت في حدوث واقعة التسمم، أو أخّر الإستجابة لتبعات هذه الواقعة، وقد تقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة وتنفيذ هذه القرار.

تقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تقرير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

وجاء هذا القرار في إطار متابعة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواقعة التسمم الغذائي التي وقعت في أحد مطاعم مدينة الرياض، وصدرت توجيهات كريمة لحظة وقوع الحادثة بمتابعة الحدث أول بأول ورفع تقرير بملابسات واقعة التسمم وأسبابها والمتسببن فيها، وكذلك رفع تقارير مفصلة عن نتائج التحاليل للعينات التي تم أخذها من المنشآت.

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هذا وطمأنت الأجهزة المختصة كافة المواطنين والمقيمين بأن تم احتواء الحدث، وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيانها الصادر اليوم بأن الحدث لن يمر دون محاسبة كافة المقصرين والمتهاونين بسلامة وصحة المواطنين، وسيتم محاسبة كل من ضلل الإجراءات التي كانت تتقصى الحقائق للوصول إلى مسببات التسمم.