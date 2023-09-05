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بيانات متبادلة بين خارجية البلدين.. ماذا يحدث بين الكويت والسعودية؟ (تفاصيل كاملة)

سيف المصري

خلال الساعات القليلة الماضية، سادت حالة من “القلق” الدبلوماسي إن جاز التعبير، بين الجارين والشقيقين العربيين والخليجيين السعودية والكويت، إثر بيانات متبادلة بين وزارة الخارجية في البلدين، أثارت زوبعة طفيفة بين شعبي ومواطني البلدين، انعكست على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فما القصة؟.

زوبعة دبلوماسية بين السعودية والكويت في الساعات الأخيرة (مصدر الصورة. موقع أربيان بيزنس)

زوبعة دبلوماسية بين السعودية والكويت في الساعات الأخيرة (مصدر الصورة. موقع أربيان بيزنس)

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عمومًا، سنتعرف سويًا في التغطية التالية على تفاصيل البيانات المتلاحقة من وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها الكويتية، كما سنحاول التعريج على بعض ردود الأفعال من الحسابات الرسمية لدبلوماسية البلدين.

وزارة الخارجية الكويتية.. مناشدة عاجلة

السفارة الكويتية في العاصمة السعودية الرياض (مصدر الصورة. وكالة الأنباء الكويتية كونا)
السفارة الكويتية في العاصمة السعودية الرياض (مصدر الصورة. وكالة الأنباء الكويتية كونا)

مع حلول مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 م، الموافق لـ 20 صفر 1445 هـ، فقد أهابت الخارجية الكويتية في بيان منشور على موقعها الرسمي ومنصتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقًا، بمواطنيها الزائرين أو العابرين لـ المملكة العربية السعودية احترام الجارة والشقيقية الخليجية.

وفي التفاصيل، حيث أهابت السفارة الكويتية في السعودية برعاياها الكرام، ممن يزورون المملكة أو العابرين لأراضيها، خلال احتفالات بلاد الحرمين الشريفين بـ اليوم الوطني السعودي 93 المقرر الاحتفال به في 23 سبتمبر الجاري، بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة والأحكام الصادرة من السلطات السعودية، خلال المشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالسعودية.

وناشدت الخارجية الكويتية مواطنيها، بعدم رفع أية أعلام أجنبية، أو وضع ملصقات على المركبات ممن تحمل شعارات طائفية أو قبلية، أو صور، أو حتى القيام بتنظيم مسيرات غير مرخصة، وذلك حرص على سلامتهم، وتجنب التعرض لأي مساءلة قانونية من جانب السلطات السعودية ذات الصلة.

بيان وزارة الخارجية الكويتية بشأن مشاركة مواطنيها في فعاليات اليوم الوطني السعودي 93 (مصدر الصورة. الموقع الرسمي للوزارة)
بيان وزارة الخارجية الكويتية بشأن مشاركة مواطنيها في فعاليات اليوم الوطني السعودي 93 (مصدر الصورة. الموقع الرسمي للوزارة)

السفارة السعودية.. تنبيه هام

من مباركة السفارة السعودية للكويت في عيدها الوطني (مصدر الصورة. موقع التواصل الاجتماعي تويتر)
من مباركة السفارة السعودية للكويت في عيدها الوطني (مصدر الصورة. موقع التواصل الاجتماعي تويتر)

ساعات قليلة، فصلت البيان الكويتي، حتى جاء بيان مخالف في مضمونه عن بيان الخارجية الكويتية، من جانب الدبلوماسية السعودية.

وعبر حسابها على “تويتر”، ناشدت السفارة السعودية رعاياها في الجارة الكويت، بضرورة سداد المديونيات المخصصة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قبيل السفارة خارج الكويت.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، أن السداد يتم إما من خلال تطبيق الوزارة الكويتية، أو عبر تطبيق سهل، إضافة إلى المكاتب المتواجدة في المنافذ البرية والبحرية والجوية الكويتية.

البيان الثاني للسفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات على السعوديين (مصدر الصورة. الحساب الرسمي لسفارة الرياض على تويتر)
البيان الثاني للسفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات على السعوديين (مصدر الصورة. الحساب الرسمي لسفارة الرياض على تويتر)

يأتي تنويه سفارة المملكة، الثاني، عقب تنبيه أول جاء في 18 أغسطس الماضي، بناءً على تعليمات وزارة الداخلية الكويتية، بشأن سداد رسوم المخالفات المرورية للمقيمين على أراضيها.

البيان الثاني للسفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات على السعوديين (مصدر الصورة. الحساب الرسمي لسفارة الرياض على تويتر)
البيان الثاني للسفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات على السعوديين (مصدر الصورة. الحساب الرسمي لسفارة الرياض على تويتر)

ردود الأفعال

في إطار ردود الأفعال على البيانات الصادرة من دبلوماسية الكويت والسعودية، جاء التعليقات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كالتالي:

البداية جاءت من بيان الخارجية الكويتية لمواطنيها المشاركين في احتفالات اليوم الوطني السعودي 93، حيث ذكر الناشط الكويتي “مراجع السعيطي”: “اكيد السعودية فخورة باعلام الدول الشقيقة. لا اعتقد بان السعودية ستتخذ اجراءات قانونية  ضد من يرفع العلم الكويتي مع العلم السعودي. اما بخصوص القبايل، فهناك قبايل كوتيتة لها امتداد في السعودية. الشيء الوحيد اللي ممكن السعودية لا تقبله هو الطائفية”.

ورد عليه المواطن السعودي “سلمان الشمري” فقال: “مرحباً مليارات بكل اهلنا في الخليج و نحب نرى اعلام دولكم ( اللي هي دولنا و اوطاننا ايضاً ) مع علمنا السعودي و لكن احرصوا على نظام العلم السعودي و خليجنا واحد”، معقبًا بصورة من لائحة العقوبات في الدستور السعودي بهذا الشأن سالف الذكر.

أما تعقيبًا على البيان الصادر من سفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات لوزارة الكهرباء الكويتية، فطالب الممارس الصحي السعودي “مشعان الفند” سلطات بلاده بمراجعة نظيرتها الكويتية، نتيجة للمديونيات الكبيرة على الأسر السعودية في الكويت، حيث قال: “قرار يجب ان يكون لك فيه وجهت نظر مع الاشقاء في دولة الكويت وهناك اسر سعودية عليها مبالغ كبيره لا تستطيع دفع كامل المبلغ انما تستطيع دفع اقساط شهري او على دفعات وكثير من المواطنين راح تتعطل مصالحهم بسبب هذا القرار ويدخلون فيه مشاكل ماليه،،الثقه كبيره بسفارة خادم الحرمين الشريفين”.

لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
لائحة العقوبات في الدستور السعودي لمخالفي نظام الإقامة في المملكة (مصدر الصورة. تغريدة لأحد النشطاء على تويتر)
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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

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