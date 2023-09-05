بيانات متبادلة بين خارجية البلدين.. ماذا يحدث بين الكويت والسعودية؟ (تفاصيل كاملة)

خلال الساعات القليلة الماضية، سادت حالة من “القلق” الدبلوماسي إن جاز التعبير، بين الجارين والشقيقين العربيين والخليجيين السعودية والكويت، إثر بيانات متبادلة بين وزارة الخارجية في البلدين، أثارت زوبعة طفيفة بين شعبي ومواطني البلدين، انعكست على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، فما القصة؟.

زوبعة دبلوماسية بين السعودية والكويت في الساعات الأخيرة (مصدر الصورة. موقع أربيان بيزنس)

عمومًا، سنتعرف سويًا في التغطية التالية على تفاصيل البيانات المتلاحقة من وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها الكويتية، كما سنحاول التعريج على بعض ردود الأفعال من الحسابات الرسمية لدبلوماسية البلدين.

وزارة الخارجية الكويتية.. مناشدة عاجلة

مع حلول مساء اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 م، الموافق لـ 20 صفر 1445 هـ، فقد أهابت الخارجية الكويتية في بيان منشور على موقعها الرسمي ومنصتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر” سابقًا، بمواطنيها الزائرين أو العابرين لـ المملكة العربية السعودية احترام الجارة والشقيقية الخليجية.

وفي التفاصيل، حيث أهابت السفارة الكويتية في السعودية برعاياها الكرام، ممن يزورون المملكة أو العابرين لأراضيها، خلال احتفالات بلاد الحرمين الشريفين بـ اليوم الوطني السعودي 93 المقرر الاحتفال به في 23 سبتمبر الجاري، بضرورة الالتزام باللوائح المنظمة والأحكام الصادرة من السلطات السعودية، خلال المشاركة في احتفالات اليوم الوطني بالسعودية.

وناشدت الخارجية الكويتية مواطنيها، بعدم رفع أية أعلام أجنبية، أو وضع ملصقات على المركبات ممن تحمل شعارات طائفية أو قبلية، أو صور، أو حتى القيام بتنظيم مسيرات غير مرخصة، وذلك حرص على سلامتهم، وتجنب التعرض لأي مساءلة قانونية من جانب السلطات السعودية ذات الصلة.

السفارة السعودية.. تنبيه هام

ساعات قليلة، فصلت البيان الكويتي، حتى جاء بيان مخالف في مضمونه عن بيان الخارجية الكويتية، من جانب الدبلوماسية السعودية.

وعبر حسابها على “تويتر”، ناشدت السفارة السعودية رعاياها في الجارة الكويت، بضرورة سداد المديونيات المخصصة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، قبيل السفارة خارج الكويت.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، أن السداد يتم إما من خلال تطبيق الوزارة الكويتية، أو عبر تطبيق سهل، إضافة إلى المكاتب المتواجدة في المنافذ البرية والبحرية والجوية الكويتية.

يأتي تنويه سفارة المملكة، الثاني، عقب تنبيه أول جاء في 18 أغسطس الماضي، بناءً على تعليمات وزارة الداخلية الكويتية، بشأن سداد رسوم المخالفات المرورية للمقيمين على أراضيها.

ردود الأفعال

في إطار ردود الأفعال على البيانات الصادرة من دبلوماسية الكويت والسعودية، جاء التعليقات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي كالتالي:

البداية جاءت من بيان الخارجية الكويتية لمواطنيها المشاركين في احتفالات اليوم الوطني السعودي 93، حيث ذكر الناشط الكويتي “مراجع السعيطي”: “اكيد السعودية فخورة باعلام الدول الشقيقة. لا اعتقد بان السعودية ستتخذ اجراءات قانونية ضد من يرفع العلم الكويتي مع العلم السعودي. اما بخصوص القبايل، فهناك قبايل كوتيتة لها امتداد في السعودية. الشيء الوحيد اللي ممكن السعودية لا تقبله هو الطائفية”.

ورد عليه المواطن السعودي “سلمان الشمري” فقال: “مرحباً مليارات بكل اهلنا في الخليج و نحب نرى اعلام دولكم ( اللي هي دولنا و اوطاننا ايضاً ) مع علمنا السعودي و لكن احرصوا على نظام العلم السعودي و خليجنا واحد”، معقبًا بصورة من لائحة العقوبات في الدستور السعودي بهذا الشأن سالف الذكر.

أما تعقيبًا على البيان الصادر من سفارة السعودية في الكويت بشأن سداد المديونيات لوزارة الكهرباء الكويتية، فطالب الممارس الصحي السعودي “مشعان الفند” سلطات بلاده بمراجعة نظيرتها الكويتية، نتيجة للمديونيات الكبيرة على الأسر السعودية في الكويت، حيث قال: “قرار يجب ان يكون لك فيه وجهت نظر مع الاشقاء في دولة الكويت وهناك اسر سعودية عليها مبالغ كبيره لا تستطيع دفع كامل المبلغ انما تستطيع دفع اقساط شهري او على دفعات وكثير من المواطنين راح تتعطل مصالحهم بسبب هذا القرار ويدخلون فيه مشاكل ماليه،،الثقه كبيره بسفارة خادم الحرمين الشريفين”.