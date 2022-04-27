منصة تواصل الديوان الملكي لمساعدات المواطنين

يعد الديوان الملكي السعودي أحد أهم الهيئات العاملة داخل المملكة العربية السُّعُودية، وتوفر حكومة المملكة من خلال الديوان إمكانية استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين والشكاوى الخاصة بهم، وتحرص الهيئة على خدمة المواطنين من الأبناء السعوديين، وتحقيق دور الدولة في فرض عدالة اجتماعية بين جميع المواطنين وذلك في كافة أرجاء المملكة، ويهتم الديوان باستقبال جميع الطلبات الشخصية للمواطنين التي يطلبون الحصول عليها من خلالها على مساعدات متعددة، سواء كانت مساعدات مالية أو إسقاط قروض أو الحصول على منحة علاجية أو لأي أمر شخصي آخر، ويوفر الديوان الملكي عدة طرق من أجل إرسال طلب المساعدة، سنوضحها لكم في التفاصيل التالية.

إرسال طلب مساعدة للديوان الملكي إلكترونيًا

وفر الديوان الملكي خدمة إلكترونية بدورها تعمل على التواصل الجاد مع المواطنين وتلقي كافة طلبات المساعدة والمقترحات أو أي شكاوى تخص أي فرد، على أن يتم رفع هذه الطلبات إلى خادم الحرمين الشريفين من أجل الموافقة عليها، ويمكن إرسال طلب مساعدة بهذه الخطوات:

الدخول على منصة الديوان التالية: بوابة تواصل الديوان.

الضغط على أيقونة (تسجيل الدخول للمنصة).

اختيار الدخول على أيقونة (مستخدم جديد).

ثمّ القيام بملء البيانات المطلوبة وهي: (رَقَم الهُوِيَّة، رَقَم الجوال الشخصي، الاسم كاملاً رباعي، البريد الإلكتروني، تحديد كلمة مرور، ثم تأكيدها مرة أخري، إدخال الرمز المرئي الموضح بالصورة).

النقر على دخول.

اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية، وتحديد خِدْمَات الطلبات الشخصية للمواطنين.

تسجيل طلب المساعدة التي يحتاج إليها كل شخص مع ذكر التفاصيل ورفع أي مستندات دالة على طلب المساعدة.

الضغط على تسجيل الطلب.

ثم يقوم مختصي الديوان الملكي بمراجعة الطلب المقدم بالتعاون مع الجهات المختصة، وإشعار صاحب الطلب بالقبول أو الرفض.

إرسال طلب المساعدة بالبريد

بإمكان جميع المواطنين أن يقوموا بإرسال برقية مساعدة مالية أو شخصية من خلال البريد السعودي، على أن يقوموا بكتابة البرقية وتحديد نوع المساعدة وإرسالها على العنوان التالي: (الهدأ 7636، مدينة الرياض 12911، المملكة العربية السُّعُودية) وهو العنوان الرسمي لبريد الديوان الملكي.

محتوي برقية المساعدة من الديوان الملكي

يستطيع أي مواطن أن يقوم بصياغة طلب مساعدة وإرساله إلى هيئة الديوان الملكي من خلال هذه التفاصيل:

يبدأ الخطاب بتوجيه التحية إلى ملك المملكة خادم الحرمين الشريفين.

تحديد اسم الشخص الذي يقوم بإرسال البرقية.

يحدد كل شخص محتوي المساعدة التي يرغب في الحصول عليها سواء مساعدات مالية أو أحكام قضائية أو أي طلبات علاج أو الحصول على إعفاء من القروض وغيرها من الطلبات الشخصية المختلفة.

رفع أي مستندات دالة على صحة طلب المساعدة من جانب الديوان.

ثم توجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين والتأمل بالحصول على الموافقة للطلب المقدم.

الاستعلام عن معاملة أو طلب مساعدة

يتوفر الاستعلام عن أي طلبات مسجلة لدي الديوان منذ مدة زمنية تخص المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية أو خارجها، من خلال قيام كل شخص بالاتصال على رَقَم الديوان الملكي من خلال الأرقام التالية: