تواجد قوي للصادرات السعودية بمعرض بغداد الدولي بـ 95 شركة

بدأت أعمال وفعاليات الجناح السعودي المشارك في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ47 برعاية ماسية للحدث، الذي تنظمه هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بالشراكة مع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، والمقام في العاصمة بغداد من 10 – 19 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق محمد شياع السوداني.

الصناعات السعودية في معرض بغداد _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وجاءت مشاركة المملكة في المعرض كـ”دولة ضيف الشرف” في إطار هوية “جيرة وديرة”؛ بجناح يشمل 7 جهات حكومية و95 شركة سعودية متخصصة في عدد من القطاعات ذات الأولوية التصديرية.

ويضم الجناح السعودي عددًا من الفعاليات والأنشطة الترويجية جاء من أبرزها البيت السعودي الذي تم بناؤه بالكامل بمنتجات سعودية الصنع، والخيمة السعودية، ومنطقة التقنية السعودية التي تستعرض خدمات وابتكارات تقنية متميزة.

وتعتبر هذه المشاركة هي الأكبر في جمهورية العراق؛ ترويجًا للسلع والخدمات الوطنية وتعزيزًا لنفاذها إلى السوق العراقي كأحد أهم الأسواق الدولية الواعدة والمستهدفة.

ويمكن القول أن مشاركة “الصادرات السعودية” في أحد أكبر المعارض العراقية جاءت استكمالًا لجهودها في تنمية صادرات المملكة غير النفطية وتمكين ودعم المصدّرين السعوديين من شتى القطاعات لتعزيز وتيسير وصول منتجاتهم وخدماتهم للسوق العراقي كأحد أهم الأسواق الإقليمية المستهدفة، وذلك في ظل سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مكانة المنتجات والخدمات الوطنية وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يدعم توجيه القوة الشرائية نحوها وصولًا إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى مالا يقل عن 50% بحلول عام 2030.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي أن “السوق العراقي يعدّ من الأسواق ذات الأولوية التصديرية، وعليه كرّست الهيئة جهودها لتعزيز نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إليه بمساعٍ تمثّلت في المشاركة بأضخم المعارض التجارية وإقامة عدد من البعثات التجارية وعقد اجتماعات لمطابقة الأعمال بين المصدّرين السعوديين والمشترين من العراق الشقيقة، التي آتت ثمارها بعقد عددٍ من الاتفاقيات التصديرية ومذكرات التفاهم المهمة, كما أسهمت الحملات الترويجية للمنتجات والخدمات الوطنية في الارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة”.

وأكد المشرافي أن المشاركة السعودية بالمعرض تتضمن عدد من الأنشطة والمناطق الترويجية والثقافية الممتعة التي تعكس الأصالة والعراقة وعمق الجوار؛ لتعريف زوّار المعرض بموروثٍ نتشارك ونباهي به.