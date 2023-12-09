مشاركة برنامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية بمعرض مبادرة السعودية الخضراء بدبي

تواجد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، في فعاليات معرض مبادرة السعودية الخضراء المقام على هامش مؤتمر المناخ (COP 28) المقام حالياً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

معرض مبادرة السعودية الخضراء بدبي _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

سبب مشاركة المركز

وتأتي تلك المشاركة من المركز لعرض مبادرة المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، الذي كشف النقاب عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» المنعقدة في أكتوبر من عام 2021م، والذي صدر بحقه قرار مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي بالموافقة من حيث المبدأ على إنشائه.

تعليق الشيخي

وفي هذا السياق تحدث الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي قائلًا أن البرنامج يهدف لأن يكون هذا المركز مرجعاً محلياً وإقليمياً لأبحاث الثروة السمكية وأنظمة وتطبيقات إجراءات الأمن الحيوي وصحة وتربية الأحياء المائية، بالشراكة المستمرة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع منظمة الفاو.

وأكد الشيخي أن المركز يستهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مشاريع الثروة السمكية في المملكة والإقليم، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات العالمية والحفاظ على المخازن السمكية، وترشيد سلوك الصيد محلياً وإقليمياً، والمحافظة على التنوع الحيوي، والحد من آثار التغير المناخي، إضافة إلى بناء القدرات والكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الثروة السمكية من خلال الأكاديمية المتخصصة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم الاهداف الموضوعة في رؤية المملكة 2030، كما يعتبر أحد الميز النسبية للمملكة، وقد شهد خلال السنوات الماضية تطوراً تحقق خلاله الكثير من الإنجازات، حيث تقود المملكة رئاسة العالم في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في قطاع الثروة السمكية للدورة الـ 36، إلى جانب مساهمتها الفعالة في الهيئات الإقليمية، واعتماد المختبر الخاص بالوزارة مختبراً مرجعياً لأمراض الأسماك في الشرق الأوسط من قبل منظمة الصحة العالمية للحيوان.

مبادرة السعودية الخضراء

يمكن القول أن مبادرة السعودية خضراء هي واحدة من المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة التغيرات المناخية وتأثيرها وكذلك تعظيم الجهود السعودية في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة.