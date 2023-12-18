توأم سيامي إريتري يصلان السعودية على أمل الانفصال

وصلت طائرة إجلاء طبي جوي تابعة لوزارة الدفاع السعودية إلى مطار الرياض، أمس الأحد، وكان على متنها التوأم السيامي الإريتري “أسماء وسمية” جعفر عبدو بصحبة أسرتهما قادمين من أسمرا، حيث تم نقل التوأم إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال التابع لوزارة الحرس الوطني للتقييم الطبي والنظر في إمكانية فصلهما.

لحظة وصول التوأم السيامي الإريتري إلى الأراضي السعودية - مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية "واس"

وقد أعرب الدكتور عبد الله الربيعة، رئيس الفريق الطبي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن شكره وامتنانه للقيادة السعودية على هذه الجهود الإنسانية النبيلة. وعبر ذوو التوأم عن شكرهم للمملكة ولشعبها على استضافة التوأم في الرياض لغرض دراسة فصلهما، مؤكدين على الخبرة الطبية المتميزة في المملكة.

فيديو | وصول طائرة الإخلاء الطبي إلى مطار أسمرا الدولي في إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية" إلى الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/h2KlwCSKqz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 17, 2023

يأتي نقل التوأم وإجراء العملية ضمن جهود البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتوأم في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني لتشخيص حالتهما واتخاذ القرار بالإجراءات اللازمة.

وتتصدر المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي تم إجراؤها، حيث نجح المركز في إجراء نحو 60 عملية على مدار 32 عاماً.