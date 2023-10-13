السعودية ترفض بشكل قاطع دعوات تهجير الشعب الفلسطيني وتطالب برفع الحصار عن غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية بشكل حازم رفضها لأي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني بالقوة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين الأبرياء، وأكدت وزارة الخارجية السعودية ضرورة تحرك المجتمع الدولي بسرعة لوقف التصعيد العسكري ضد المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - مصدر الصورة: تويتر

كما أوضحت الوزارة أيضًا أنه يجب توفير جميع الاحتياجات الإغاثية الضرورية لسكان قطاع غزة، وأن حرمانهم من هذه الاحتياجات الأساسية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وسيزيد من عمق الأزمة والمعاناة في تلك المنطقة.

وطالبت المملكة العربية السعودية برفع الحصار عن إخوانها في قطاع غزة، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى الالتزام بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، التي تهدف إلى إيجاد حل شامل وعادل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967، وتحديد القدس الشرقية كعاصمة لها.