تنفيذ حكم الشرع في الدوسري بالرياض بعد قيامه بجريمة نكراء

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الشرع في الدوسري في الرياض بعد قيامه بجريمة قتل بشعة، وبعد أن ثبتت التهمة عليه، صدر ضده حكم بالقتل بسبب قتله لأحد المواطنين في منطقة الرياض.

تنفيذ حكم الشرع في الدوسري بالرياض مصدر الصورة: الخليج الجديد

تنفيذ القصاص في الدوسري

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عن الجاني محمد بن عبد الله الدوسري، الذي قام بقتل محمد بن عبد الله الدوسري، وتضمن البيان ما يلي:

ثبوت تهمة القتل على الجاني وإدانته وحكم عليه بالقتل قصاصًا.

تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وكذلك من المحكمة العليا في الرياض.

صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم ليكون رادعًا لغيره ممن تسول لهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجريمة البشعة.

تم تنفيذ الحكم بالقتل على الجاني يوم الخميس السادس والعشرون من شهر أكتوبر من عام 2023م، في منطقة الرياض، الموافق الحادي عشر من شهر جماد الآخر من عام 1445هـ، وجاء التنفيذ بالقتل بعد ثبوت الإدانة، وتنفيذًا لحكم الله.

السرعة في تنفيذ القرار لحرص الدولة على استتباب الأمن وتحقيق القصاص العاجل، وليكون ذلك رادعًا لمن تسول له نفسه بالإقدام على مثل هذه الجريمة.

الأمر الملكي بتنفيذ قرار المحكمة

أكدت وزارة الداخلية أنه قد صدر أمر ملكي بشأن تنفيذ الحكم على الجاني بعد قيام محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من المحكمة المختصة، كما أيدت الحكم المحكمة العليا في السعودية.