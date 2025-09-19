أخبار السعودية

تنظيم “مبادرة مجتمع رواد الأعمال” بـغرفة مكة المكرمة

آياتي خيري

أقامت غرفة مكة المكرمة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال أمس، لقاءً في إطار سلسلة لقاءات مجتمع رواد الأعمال، بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

من ترأس لجنة ريادة الأعمال؟

وقال رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة مكة المكرمة المهندس طارق جمال حريري، أن المبادرة تسعى إلى مناقشة الفرص الاستثمارية، وكيفية تطوير النشاط الاقتصادي، والتوجه العام في تطوير الأعمال, لافتًا النظر إلى أن الغرفة مهتمة بعقد سلسلة لقاءات تجمع رواد ورائدات الأعمال في مدينة مكة المكرمة، مع متخذين القرار؛ للاطّلاع على الأفكار والرؤية الخاصة بمجتمع رواد الأعمال.

مجموعة من الأفكار والتحديات

وتطرق اللقاء لمناقشة مجموعة من الأفكار والتحديات والفرص؛ بهدف تعزيز التعاون بين وزارة الحج والعمرة، ورواد الأعمال لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع، وتسليط الضوء على أهمية تشجيع رواد الأعمال على الابتكار، وتطوير الحلول الاقتصادية؛ لرفع كفاءة الخدمات المقدمة في الحج والعمرة.

