تنظيم لقاء تعريفي للفرص الاستثمارية المُتاحة في مشروع المطار الجديد بجازان

آياتي خيري

أقامت غرفة جازان وتجمع مطارات الثاني اليوم، لقاءً تعريفيًا مع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة؛ من أجل استعراض الفرص التجارية والعقارية المُتاحة في مشروع الملك عبدالله الدولي الجديد بجازان.

عرض شامل للفرص الإستثمارية

وشهد اللقاء عرضًا شاملًا لأبرز الفرص الاستثمارية، إضافة إلى الامتيازات التي سيحصل عليها المستثمرون من خلال المساحات المتاحة داخل وخارج المطار.

وعرض الطرفان رؤى متنوعة من خلال العروض التفصيلية التي تناولت إمكانات الاستثمار المتاحة، وخطط التطوير المستقبلية في المطار الجديد.

تعاون مشترك بين الغرفة وتجمع مطارات الثاني

جاء تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص تجمع مطارات الثاني على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، ودعم بيئة الاستثمار في قطاع الطيران والمطارات، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وزيادة جاذبية المنطقة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تجدر الإشارة إلى  أن عدد المسافرين في مطار الملك عبدالله الحالي جاوز الـ(2.61) مليون مسافر في العام الماضي 2024م، عبر (19.99) ألف رحلة، فيما جاوزت مبيعات المستثمرين في نفس العام (59) مليون ريال، وبلغت المبيعات في النصف الأول لهذا العام 2025م قرابة (33) مليون ريال، بمعدل نمو عن النصف الأول من العام 2024م بنسبة تقدر بـ(19%).

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


