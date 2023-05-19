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تنظيم حملة تطوعية للتشجير في العاصمة المقدسة

مصطفى شاهين

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، عن حملات التشجير التطوعية في مكة وقد بدأت بتشجير الأفنية المحيطة بالمساجد.

وأكدت الهيئة الملكية أنه قد شارك في حملة التشجير عدد من المتطوعين من المواطنين وأبناء مكة المكرمة للتمكن من غرس مجموعة من الأشجار.

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة التطوعية تساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي داخل مكة المكرمة والحفاظ على تخفيف درجة الحرارة عبر زيادة المساحة الخضراء في مناطق المدينة، تزامنًا مع توجه المملكة للحفاظ بشكل كبير على البيئة عبر برامجها المختلفة في تحسين جودة الحياة.

وأضافت الهيئة الملكية أن الحملة تندرج كذلك في إطار الجهود الوطنية التي تهدف لتشجيع المشاركة في استزراع وتشجير النباتات المحلية، والعمل تنمية الغطاء النباتي داخل مناطق مكة المكرمة.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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