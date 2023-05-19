تنظيم حملة تطوعية للتشجير في العاصمة المقدسة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، عن حملات التشجير التطوعية في مكة وقد بدأت بتشجير الأفنية المحيطة بالمساجد.

وأكدت الهيئة الملكية أنه قد شارك في حملة التشجير عدد من المتطوعين من المواطنين وأبناء مكة المكرمة للتمكن من غرس مجموعة من الأشجار.

أبناؤنا وبناتنا يشاركوننا في زيادة الغطاء النباتي في أطهر بقاع الأرض ويساهمون في حماية #مكة_المكرمة من ظاهرة الجفاف والتصحر.@rcmc_ksa،

بالتعاون مع

@MEWA_KSA

أولى حملات التشجير التطوعية pic.twitter.com/Zn0zQqIC35 — الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) May 18, 2023

وأشارت الهيئة إلى أن الحملة التطوعية تساهم في الحفاظ على الغطاء النباتي داخل مكة المكرمة والحفاظ على تخفيف درجة الحرارة عبر زيادة المساحة الخضراء في مناطق المدينة، تزامنًا مع توجه المملكة للحفاظ بشكل كبير على البيئة عبر برامجها المختلفة في تحسين جودة الحياة.

وأضافت الهيئة الملكية أن الحملة تندرج كذلك في إطار الجهود الوطنية التي تهدف لتشجيع المشاركة في استزراع وتشجير النباتات المحلية، والعمل تنمية الغطاء النباتي داخل مناطق مكة المكرمة.