تنبيه هام وعاجل للمواطنين السعوديين في السودان من الخارجية وأرقام التواصل

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً مؤخراً يهدف إلى التنبيه على المواطنين السعوديين المقيمين في السودان بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

وقد أعلنت الوزارة المذكورة في بيانها عن ضرورة الحذر واتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة في السودان والسلطات المختصة في ظل التطورات الخطيرة والمتسارعة في البلاد.

ارقام التواصل

حث بيان وزارة الخارجية السعودية كافة المواطنين السعوديين المتواجدين أو الحاصلين في السودان على ضرورة التواصل السريع مع السفارة والوزارة في حالة الطوارئ، وذلك عبر الأرقام التالية: للاتصال من داخل السودان 00249993966666، وللاتصال من داخل المملكة 00966114067777، أو مع الرقم الموحد 920011114.

تعليق الرحلات السعودية السودانية

وفي سياق آخر، أصدرت الخطوط الجوية السعودية بيانًا إعلاميًا بشأن الحادث الذي تعرضت له طائرة الخطوط السعودية من طراز ايرباص (A330) بالرحلة رقم (SV458) في مطار الخرطوم الدولي، حيث تعرضت للحادث قبل إقلاعها في تمام الساعة (07:30) صباحًا بتوقيت جرينتش يوم أمس السبت 15 من أبريل. وفي الفور استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط الجوية وتم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر بشكل رسمي.