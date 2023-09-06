تنبيه هام من المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بشأن تأمين المركبات| وموقف منتهية الرخصة والاستمارة

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي، تنبيهًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس للتغريدات، ناشدت فيه المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات، بضرورة اتباع الإجراءات النظامية الأساسية الخاصة بخدمة التأمين على المركبات، بما يضمن حقوقهم وحقوق الآخرين في حالة وقوع الحوادث المرورية.

التأمين على المركبات

وتُشدد الجهات المعنية خلال الآونة الأخيرة على ضرورة الاشتراك ودفع تأمينات المركبات لحفظ جميع الحقوق والحصول على التعويضات الكاملة في حالة وقوع الحوادث المختلفة، وإليكم نص البيان:

تأمينك على مركبتك، يضمن حقوقك وحقوق الآخرين عند وقوع الحوادث المرورية. #المرور_السعودي pic.twitter.com/mCzdeIjDuw — المرور السعودي (@eMoroor) September 6, 2023

وعن موقف المركبات منتهية الرخصة والاستمارة من تغطية التأمينات المختلفة لها، فطالبت إدارة المرورة بضرورة وسرعة التواصل مع شركة التأمين التابعة لها المركبة للتوضيح والحصول على كافة المعلومات الخاصة بهذا الأمر.

واستمرار المزاد الإلكتروني للخميس

ومن ناحية أخرى، فتحت الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعاليات طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، لافتة خلال تغريدة لها، إلى أن المنصة تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من الحصول عليها من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالي: