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تنبيه هام من المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بشأن تأمين المركبات| وموقف منتهية الرخصة والاستمارة

معز الصافي

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي، تنبيهًا جديدًا عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس للتغريدات، ناشدت فيه المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات، بضرورة اتباع الإجراءات النظامية الأساسية الخاصة بخدمة التأمين على المركبات، بما يضمن حقوقهم وحقوق الآخرين في حالة وقوع الحوادث المرورية.

التأمين على المركبات

وتُشدد الجهات المعنية خلال الآونة الأخيرة على ضرورة الاشتراك ودفع تأمينات المركبات لحفظ جميع الحقوق والحصول على التعويضات الكاملة في حالة وقوع الحوادث المختلفة، وإليكم نص البيان:

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وعن موقف المركبات منتهية الرخصة والاستمارة من تغطية التأمينات المختلفة لها، فطالبت إدارة المرورة بضرورة وسرعة التواصل مع شركة التأمين التابعة لها المركبة للتوضيح والحصول على كافة المعلومات الخاصة بهذا الأمر.

واستمرار المزاد الإلكتروني للخميس

ومن ناحية أخرى، فتحت الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعاليات طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل، لافتة خلال تغريدة لها، إلى أن المنصة تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من الحصول عليها من خلال منصة أبشر باتباع الخطوات التالي:

  • اختيار تبويب خدماتي.
  • ثم اختيار أيقونة المرو.
  • وليها اختيار أيقونة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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