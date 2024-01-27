تنبيه هام لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بمكة المكرمة

يُنبه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، وذلك بسبب تعرض المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة على مناطق بالمملكة-مصدر الصورة:واس

توقعات هطول الأمطار:

تشير التوقعات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في كل من:

العاصمة المقدسة

الطائف

ميسان

أضم

الجموم

خليص

الكامل

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على:

كما توقعت هطول أمطار خفيفة على: جدة

رابع

الليث

القنفذة

مخاطر الطقس:

ترافق الأمطار تدني في مدى الرؤية الأفقية.

تصل سرعة الرياح إلى (40-49) كم/ساعة.

يرتفع مستوى الأمواج في البحر.

ووفق مركز الأرصاد:«ننصح الجميع بمتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، واتباع إرشادات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية حفاظًا على سلامة الجميع.