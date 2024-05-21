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تنبيه عاجل من الأمن العام باللغة العربية والإنجليزية وأرقام الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية

سيد عطية

قام الأمن العام منذ قليل بنشر تنبيه هام باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك للإسهام في الحفاظ على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم في موسم الحج الحالي، وجاء هذا التنبيه على الصفحة الرسمية للأمن العام بمنصة إكس “تويتر سابقاً”.

تنبيه من الأمن العام

وخلال التنبيه الذي أصدره الأمن العام، أكد على أنه لا حج إلا بتصريح، وعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية، ونشر أرقام الإبلاغ بكافة مناطق المملكة العربية السعودية.

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وحول أرقام الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية فقد جاءت وفق ما يلي.

  • رقم 911 للإبلاغ من منطقة مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.
  • رقم 999 في حالة الإبلاغ من أي منطقة من مناطق المملكة.

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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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