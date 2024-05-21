تنبيه عاجل من الأمن العام باللغة العربية والإنجليزية وأرقام الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية

قام الأمن العام منذ قليل بنشر تنبيه هام باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك للإسهام في الحفاظ على أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم في موسم الحج الحالي، وجاء هذا التنبيه على الصفحة الرسمية للأمن العام بمنصة إكس “تويتر سابقاً”.

وخلال التنبيه الذي أصدره الأمن العام، أكد على أنه لا حج إلا بتصريح، وعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية، ونشر أرقام الإبلاغ بكافة مناطق المملكة العربية السعودية.

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وحول أرقام الإبلاغ عن شركات الحج الوهمية فقد جاءت وفق ما يلي.