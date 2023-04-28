تنبيهات هامة من “أمانة العاصمة المقدسة” عند هطول الأمطار

في إطار عدم استقرار الأوضاع الجوية داخل المملكة العربية السعودية، فقد عملت أمانة العاصمة المقدسة على توضيح بعض الإشادات والنصائح الهامة للمواطنين والمقيمين عند سقوط الأمطار كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

300 فرد من العمالة المدربة لمواجهة الأمطار

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أنه يوجد استعداد كامل لمواجهة جميع الأعمال الطارئة وما ينتج من هطول الأمطار، في حين قد شكلت الأمانة ما يقارب من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة كل هذه الأزمات، وتزويدهم بنحو 30 معدة مختلفة الأنواع والأشكال ومجهزين على أتم الاستعداد.

أهم الإرشادات عند هطول الأمطار

وضعت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات والنصائح الهامة لتوعية كافة المواطنين وفقًا لما يلي:-