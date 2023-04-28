أخبار السعودية

تنبيهات هامة من “أمانة العاصمة المقدسة” عند هطول الأمطار

مصطفى شاهين

في إطار عدم استقرار الأوضاع الجوية داخل المملكة العربية السعودية، فقد عملت أمانة العاصمة المقدسة على توضيح بعض الإشادات والنصائح الهامة للمواطنين والمقيمين عند سقوط الأمطار كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

300 فرد من العمالة المدربة لمواجهة الأمطار

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أكدت أمانة  العاصمة المقدسة أنه يوجد استعداد كامل لمواجهة جميع الأعمال الطارئة وما ينتج من هطول الأمطار، في حين قد شكلت الأمانة ما يقارب من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة كل هذه الأزمات، وتزويدهم بنحو 30 معدة مختلفة الأنواع والأشكال ومجهزين على أتم الاستعداد.

أهم الإرشادات عند هطول الأمطار

وضعت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات والنصائح الهامة لتوعية كافة المواطنين وفقًا لما يلي:-

  • إتباع حالة الطق بشكل يومي من قبل الجهات الرسمية.
  • الالتزام بجميع التعليمات والتحذيرات التي يعلنها المركز الوطني للأرصاد.
  • الابتعاد عن مصادر الكهرباء وخاصة الأعمدة في الأماكن العامة.
  • قراءة البيانات والتحذيرات التي يتم الإعلان عنها مع توقعات المركز الوطني لهطول الأمطار.
  • عدم قطع مجاري مياه الأمطار وكذلك السيول.
  • الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الرقم الموحد 940.
  • التعاون في إتاحة المجال للمعدات وكذلك الأليات المخصصة لسحب الأمطار حتى لا تتجمع.
  • كذلك لابد من الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية حتى لا تتساقط.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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