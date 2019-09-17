تم فتح باب التقديم السينمائي في مهرجان البحر الأحمر الدولي الافتتاحي

التقديمات مفتوحة للنسخة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تم فتح الإدخالات يوم الثلاثاء وستغلق في 15 نوفمبر، البرنامج يقدم مجموعة مميزة من الأعمال الدولية والعربية والسعودية الطويلة والقصيرة والغامرة.







موقع مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام

سيقام المهرجان في مدينة جدة القديمة في مارس 2020، ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط التقديم من خلال موقع مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام على الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابــط وهي مفتوحة من 17 سبتمبر وحتى 15 نوفمبر.







المنافسة عبارة عن برنامج دولي، يحتفل بالمناهج المبتكرة في سرد ​​القصص، وقد حصل على جوائز نقدية في جوائز يسر من قبل لجنة تحكيم من رواد السينما العالمية، كما يجب أن يكون للأفلام الدولية مكانة مميزة في الشرق الأوسط، والأفلام العربية مطلوبة لتكون من الأعمال الأصلية للمخرجين الناشئين والراسخين، مع إيلاء اهتمام خاص للترويج لأفلام من الجنوب العالمي، كما تقدم جوائز يسر جوائز نقدية يبلغ مجموعها 250000 دولار في مجالات متنوعة، بما في ذلك الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل، وقد تم تصميم هذه الجوائز للتعرف على الجرأة ورفع الأصوات الجديدة وتشجيع ثقافة السينما في السعودية والمنطقة.

كما يوجد لصانعي الأفلام القصيرة من العالم العربي، جائزة يسر الذهبي وجائزة نقدية لأفضل فيلم قصير، وكذلك مسابقة شورت البحر الأحمر مخصصة لصانعي الأفلام من العالم العربي، وهو قسم يمكن للجمهور أن يواجه فيه الإبداع المعاصر من صناع الأفلام في المنطقة والفنانين من أي مجال.

السينما الجديدة في المملكة العربية السعودية

يقدم برنامج رائد يستكشف السينما السعودية يسمى: السينما السعودية الجديدة، مقدمة للمخرجين والفنانين الحيويين من موجة السينما الجديدة النشطة في المملكة، وتعتبر تجريب هي موطن للأفلام السعودية الروائية أو الخارجية أو الانطباعية أو الوثائقية أو المتحركة التي تلتقط روح العصر، وسيتم تحويل بيئة المهرجان في متاهة الشعاب المرجانية القديمة المدرجة في قائمة اليونيسكو ، وذلك من خلال تجارب السينما الغامرة، بما في ذلك الواقع المعزز والواقع الافتراضي.