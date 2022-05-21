خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي 1443 هجري

يتسأل الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية على كيفية الحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي، فهو يعتبر من أكبر وأهم البنوك المتواجدة بالمملكة ودائما يسعي دائما لتقديم العديد من التسهيلات لجميع المواطنين.

خطوات الحصول على تمويل شخصي:

أولاً الدخول على الربط الرسمي لبنك الراجحي .

. القيام بالضغط على أيقونة “فتح حساب”.

القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة(الاسم _رقم الهوية الشخصية_ رقم الهاتف_رقم الحساب).

كتابة رمز التحقيق المرسل عبر الهاتف.

قم بتحديد التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.

الضغط على زر “تقديم الطلب”.

القيام بالتأكيد من صحة جميع البيانات الذي قمت بإدخالها ثم قم بالضغط على “إرسال طلب التمويل”.

سوف يتم الرد على طلبكم في وقت وجيز.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي:

أصل بطاقة الهوية الشخصية إذا كان المتقدم سعودي الجنسية.

صورة من الإقامة وتكون سارية المفعول إذا كان المتقدم غير سعودي ومقيم بالمملكة والأصل للمطابقة.

وثيقة من جهة العمل بقيمة الراتب الشهري للمتقدم بالطلب.

مميزات تمويل بنك الراجحي: