تمويل من بنك البلاد بقيمة 100 ألف ريال حيث قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك البلاد لتوفير باقات عديدة لتمويل شراء أو بناء وحدات سكنية للمواطنين تحت بند باقات دعم سكني، وذلك الدعم مدعوم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث يمكنك أن تحصل على تمويل من بنك البلاد بقيمة 100 ألف ريال كدفعة مقدمة غير مستردة، ويمكنك الحصول على دفعات إضافية من بنك البلاد لاستكمال أعمال البناء.

مميزات التمويل المقدم من بنك البلاد يحصل العميل على تمويل من بنك البلاد بقيمة 100 ألف ريال، ثم يبدأ في الحصول على باقي القرض على دفعات شهرية.

تمويل بنك البلاد متوافق مع الشريعة الإسلامية وتمت مراجعته من اللجنة الشرعية لبنك البلاد.

لا يتم تحويل الراتب لعملاء البنك.

طوال فترة الإنشاء لا يتم استقطاع قسط التمويل من الراتب بل يتم استقطاع الأرباح فقط.

يمكن أن تصل مدة التمويل إلى 25 عام

حجم الاستقطاع يمكن أن يصل إلى 65% من الراتب.

تصل قيمة التمويل إلى 5 مليون ريال.

يمكنك أن تتنازل عن طلب القرض لأحد من أقاربك من الدرجة الأولى.

أيضاً يتم منح المستفيد مهلة عامين قبل البدء في استقطاع الأرباح.

قيمة التمويل تصل تقريبًا إلى 90 % من قيمة العقار.

انتشار جميع المشاريع السكنية التي يدعمها البرنامج في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. شروط الحصول على تمويل 100 ألف ريال من بنك البلاد يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى بنك البلاد.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عام عند تقديم الطلب.

ألا يتخطى عمر المتقدم 70 سنة عند سداد آخر دفعة من الأقساط الشهرية.

يلزم أن يكون العميل موظف بإحدى الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص، ويجب أن تكون جهة عمله معتمدة لدى بنك البلاد.

يجب ألا يقل صافي الراتب للمتقدم عن 3000 ريال سعودي شهريًا.

لا بد أن يكون العميل من المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.

يجب أن يكون العقار المراد بنائه يقع ضمن نطاق المشاريع التي تعتمدها لجنة وافي بوزارة الإسكان. طريقة التقديم على تمويل 100 ألف ريال من بنك البلاد أولاً قم بالدخول على الصفحة الرسمية لبنك البلاد.

ثم الضغط على تقدم بالطلب الآن.

بعد ذلك تقوم بملء البيانات الشخصية” الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، رمز التحقق”.

ثم تقوم بالنقر على إرسال البيانات حتى يتم التحقق منها. أنواع باقات تمويل دعم سكني من بنك البلاد التمويل لشراء وحدة سكنية مازالت تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”.

تمويل البناء الذاتي.

تمويل شراء عقار.