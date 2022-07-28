مميزات التمويل المقدم من بنك البلاد

  • يحصل العميل على تمويل من بنك البلاد بقيمة 100 ألف ريال، ثم يبدأ في الحصول على باقي القرض على دفعات شهرية.
  • تمويل بنك البلاد متوافق مع الشريعة الإسلامية وتمت مراجعته من اللجنة الشرعية لبنك البلاد.
  • لا يتم تحويل الراتب لعملاء البنك.
  • طوال فترة الإنشاء لا يتم استقطاع قسط التمويل من الراتب بل يتم استقطاع الأرباح فقط.
  • يمكن أن تصل مدة التمويل إلى 25 عام
  • حجم الاستقطاع يمكن أن يصل إلى 65% من الراتب.
  • تصل قيمة التمويل إلى 5 مليون ريال.
  • يمكنك أن تتنازل عن طلب القرض لأحد من أقاربك من الدرجة الأولى.
  • أيضاً يتم منح المستفيد مهلة عامين قبل البدء في استقطاع الأرباح.
  • قيمة التمويل تصل تقريبًا إلى 90 % من قيمة العقار.
  • انتشار جميع المشاريع السكنية التي يدعمها البرنامج في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل 100 ألف ريال من بنك البلاد

  • يجب أن يكون لدى العميل حساب جاري لدى بنك البلاد.
  • يجب ألا يقل عمر العميل عن 20 عام عند تقديم الطلب.
  • ألا يتخطى عمر المتقدم 70 سنة عند سداد آخر دفعة من الأقساط الشهرية.
  • يلزم أن يكون العميل موظف بإحدى الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص، ويجب أن تكون جهة عمله معتمدة لدى بنك البلاد.
  • يجب ألا يقل صافي الراتب للمتقدم عن 3000 ريال سعودي شهريًا.
  • لا بد أن يكون العميل من المستفيدين المسجلين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.
  • يجب أن يكون العقار المراد بنائه يقع ضمن نطاق المشاريع التي تعتمدها لجنة وافي بوزارة الإسكان.

طريقة التقديم على تمويل 100 ألف ريال من بنك البلاد

  • أولاً قم بالدخول على  الصفحة الرسمية لبنك البلاد.
  • ثم الضغط على تقدم بالطلب الآن.
  • بعد ذلك تقوم بملء البيانات الشخصية” الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، رمز التحقق”.
  • ثم تقوم بالنقر على إرسال البيانات حتى يتم التحقق منها.