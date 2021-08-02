تمويل للشباب 60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد لمحدودي الدخل من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل للشباب 60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد إحدى القروض الميسرة من بنك التنمية الاجتماعية أحد الركائز الحكومية الهامة في المملكة يقدم العطاء للمجتمع في صورة دعم مالي لتمكينهم من المساهمة بدور فعال في البلاد من أجل تحسين المعيشة والتشجيع على العمل بهدف النهوض بتلك الفئات المستهدفة من المواطنين والمواطنات محدودي الدخل والعاطلين بتعزيز القدرات المالية لديهم للمساهمة في عمل المشاريع الخاصة للأفراد والأسر المنتجة، كما يضم بنك التنمية الاجتماعي عدة برامج تمويلية يعمل من خلالها بكل شفافية تختص بكل نوع على حدى مثل تمويل الأسرة وهو يشمل جميع الأفراد منها الرجال والنساء ربات المنزل والأرامل والمطلقات، وقرض الترميم للعقارات التي تحتاج لذلك وتمويل الزواج المخصص للرجال فقط حتى سن التقاعد بهدف مساعدة الشباب في تحقيق حلم الزواج والاستقرار.

تمويل للشباب 60 ألف ريال مدعوم بدون فوائد

هو منتج للرجال من مرحلة الشباب حتى التقاعد مخصص للراغبين في الإقدام على الزواج ويحتاجون إلى المال لتحقيق ذلك، وهنا يوفر بنك التنمية الاجتماعية قروض ميسرة السداد لدعم المواطنين بدون فوائد نظراً لأن البنك ينتمي للقطاع الغير ربحي، كما يقدم أيضاً عدة مزايا لكل أفراد المجتمع مثلما موضح في النقاط التالية:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يعمل البنك بنظام متطور يشمل سرعة إتمام الإجراءات وصرف التمويل.

تمويل شخصي بدون فوائد لجميع فئات الشعب نساء ورجال تحت مسمى قرض الأسرة.

فترات السداد ميسرة يتم احتسابها بقسط يناسب دخلك الشهري لمنع أي تعثر.

تمويل العمل الحر (نقدي) للعاطلين والموظفين المحتاجون إلى المال بخصائص تمكينية للعمل.

قرض كنف وأهل مخصصا للمرأة السعودية التي تتراكم عليها أعباء الحياة.

يوفر البنك خاصية استعادة المبالغ الزائدة والاستعلام عن القرض.

يعد من أفضل البنوك للتمويل في السعودية.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف ريال

يشترط الجنسية السعودية وللرجال فقط.

لابد من تقديم كفيل للحصول على القرض.

لا يتعدى عمر المتقدم 70 سنة والكفيل 55 عام.

يجب أن يكون الشخص من محدودي الدخل أو لا يزيد الراتب الشهري عن 12.500 ريالاً.

يجب أن يكون الزواج للمرة الأولى ماعدا من توفت زوجته الوحيدة أو من طلق امرأته دون الدخول بها.

لابد أن تكون الزوجة سعودية أو تحمل جنسية مجلس التعاون/ وإذا كانت لم تحمل جنسية المجلس يجب إحضار موافقة من الجهات المعنية.

عقد نكاح رسمي معتمد من الجهات المختصة مدته لا تتعدى السنتان (هجرية).

يحسب تاريخ العقد من بداية التقديم لطلب تمويل الزواج بنك التنمية.

كيفية التقديم على طلب قرض للشباب بنك التسليف

لا يطلب البنك مستندات كثيرة للمتقدم ولكن لابد أولاً من استيفاء الشروط المذكورة أعلى لكي يتم الموافقة على التمويل، وتسهيلاً للأمور يمكنك التقديم إلكنرونياً عبر بوابة نفاذ الموحد وإرفاق المستندات التالية (بطاقة هوية سارية الصلاحية – رقم حساب الآسيان – العنوان الوطني – رقم الجوال المسجل في أبشر – رقم وثيقة الزواج) لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية على 199099.