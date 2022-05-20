تمويل كوارا بدون كفيل تمويل سريع وفوري.. تعرف على كيفية التقديم

تمويل كوارا بدون كفيل الذي يناسب عدد كبير من الأشخاص راغبي إقامة مشاريع تنموية لكن لا يملكون المال حالياً، حيث تُقدم منصة إمكان الراجحي خدمة تمويلات ميسرة لكثير من المواطنين، لذا تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول تلك الخدمة.

كيف يمكنك طلب خدمة التمويل عن طريق الموقع الإلكتروني؟

يمكن التقديم على خدمة تمويل إمكان الراجحي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي الخاص بالمؤسسة عبر شبكة الإنترنت.

النقر على أيقونة طلب التمويل.

سوف يتطلب منك إدخال الاسم بالكامل مع رقم الهوية وتحديد الجنسية مع كتابة تاريخ الميلاد بدقه.

إضافة رقم هاتف يمكن التواصل من خلاله.

إدخال جهة العمل وقيمة الراتب الشهري مع ذكر اسم البنك الذي يتم التعامل معه.

توضيح الالتزامات المادية الواقعة على المتقدم لطلب التمويل.

مزايا الحصول على قرض السعودية بدون كفيل

تقدم منصة التمويل السعودية تلك الخدمة دون الحاجة إلى وجود كفيل وذلك من خلال تقديم تمويل يصل قيمته إلى 500.000 ريال سعودي، أما عن مزايا الحصول على القرض نجدها كالآتي:

لا يشترط وجود كفيل.

تقديم خصومات هائلة عند سداد قيمة التمويل قبل الموعد المحدد.

إتاحة فترة سداد تمتد لأكثر من 5 سنوات.

ما هي شروط الحصول على تمويل كوارا الميسر بدون كفيل؟

أما عن شروط الحصول على تمويل كوارا الميسر بدون وكيل نجدها كالآتي: